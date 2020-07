Opnames van derde seizoen #LikeMe uitgesteld tot 2021

De cast van #LikeMe had maandag in een videoboodschap heel wat nieuws te vertellen aan alle fans. Eerst en vooral goed nieuws voor zij die maar niet genoeg krijgen van de populaire Ketnet-reeks: Ketnet werkt aan winterspecials die vanaf de kerstvakantie te zien zullen zijn op Ketnet.

Voor #LikeMe In Concert en het derde seizoen van #LikeMe zullen de Ketnetters nog even geduld moeten uitoefenen. Door de coronamaatregelen worden de concerten verplaatst naar het voorjaar van 2021, ook de opnames van het derde seizoen worden uitgesteld tot volgend jaar. De nieuwe afleveringen zullen in 2022 op Ketnet te zien zijn.



Cast #LikeMe: 'We vinden het ontzettend jammer dat de opnames uitgesteld worden en we niet kunnen optreden voor alle Ketnetters in september. We hadden er net als alle fans echt naar uitgekeken, maar hun veiligheid en welzijn is onze prioriteit. We vliegen er deze zomer volle bak in zodat de Ketnetters eind december kunnen genieten van bijzondere winterspecials. En in 2021 maken we er een extra groot feestje van in het Sportpaleis!'







De populaire Ketnet-reeks #LikeMe heeft de kracht om kinderen te laten dromen, zingen en dansen, én om generaties met elkaar te verbinden. Dat bleek uit het succes van de eerste twee seizoenen. Met ruim 355.000 kijkers in totaal, 78% marktaandeel op televisie, gemiddeld 120.000 views per aflevering op de online platformen van Ketnet en haast 770.000 views op YouTube voor de videoclip van 'Laat ons een bloem' is het duidelijk dat veel Ketnetters en hun (groot)ouders er geen genoeg van kunnen krijgen.Ketnet bevestigt dan ook dat er zeker een derde seizoen van #LikeMe gemaakt zal worden. Nieuwe afleveringen opnemen vraagt echter om veel acteurs, figuranten en dansers die in kleine klaslokalen en smalle schoolgangen samen worden gebracht. Dat is met de huidige coronamaatregelen moeilijk realiseerbaar. Om de opnames in de beste omstandigheden te kunnen realiseren zonder afbreuk te doen aan het format en de kracht van de reeks is er beslist om de opnames van het derde seizoen uit te stellen. De opnames zullen verschuiven naar 2021. Het resultaat zal begin 2022 op Ketnet te zien zijn.Ook #LikeMe In Concert zal verplaatst worden naar 2021. Ketnet en Fabric Magic vinden het belangrijk dat alle kinderen en ouders met een ticket het concert kunnen beleven in de beste en veiligste omstandigheden. De coronamaatregelen maken het niet mogelijk om duizenden #LikeMe-fans en hun ouders te ontvangen in het Sportpaleis om samen mee te zingen en te dansen. Daarom is er beslist om nieuwe concerten vast te leggen op 13 en 14 maart 2021. De tickethouders zullen per e-mail gecontacteerd worden.Minder goed nieuws voor de vele #LikeMe-fans en hun ouders die er al even naar uitkeken, maar hun geduld zal beloond worden: in afwachting van het derde seizoen zal Ketnet werken aan winterspecials die vanaf de kerstvakantie te zien zullen zijn op Ketnet. De winterspecials zullen worden opgenomen in een kleine bubbel, zodat #LikeMe de Ketnetters vanaf eind december kan verwarmen met nieuwe liedjes en verhalen. En kinderen kunnen de hele zomervakantie lang terecht in Adventure Valley Durbuy voor een echte #LikeMe-zoektocht