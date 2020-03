Opnames 'Beste Kijkers' opgeschort: VTM start nieuw seizoen 'Dat Belooft Voor Later'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Hoe reageren 5- en 6-jarigen als ze op het plafond kunnen lopen? Of als ze de tijd kunnen stoppen? En lukt het ouders om het gedrag van hun zoon of dochter te voorspellen? De kijker ontdekt het samen met Staf Coppens in het nieuwe seizoen van 'Dat Belooft Voor Later', vanaf nu woensdag 18 maart om 20.35 bij VTM.

De woensdagavond zal er dus iets anders uitzien dan voorzien: 'Dat Belooft Voor Later' komt in de plaats van het geplande 'The Best of Holland's Got Talent'. 'Beste Kijkers' wordt vervangen door het tweede seizoen van 'Spitsbroers' om 21.40 uur. De opnames van 'Beste Kijkers' worden preventief opgeschort om geen enkel risico te nemen in deze coronatijden voor de hoogzwangere presentatrice Nathalie Meskens, panelleden, crew en publiek.

Het eerste seizoen van 'Dat Belooft Voor Later' was het ideale familiemoment voor gemiddeld 648.061 kijkers, goed voor een marktaandeel van 36.3% (VVA 18-54). In het nieuwe seizoen werkt Staf nog meer dan vorig jaar met bekende Vlamingen die hem helpen om de kinderen beet te nemen.

'Mijn twee kids zijn blij dat 'Dat Belooft Voor Later' weer van start gaat. Dan plaag ik eens ándere kinderen', lacht Staf Coppens. 'Ik kijk er ontzettend naar uit om ze opnieuw in knotsgekke en voor hen ondenkbare situaties te plaatsen. Het ongeloof in hun ogen is keer op keer goud waard.'

Het nieuwe seizoen speelt zich niet meer af in de villa van Staf, maar hij neemt de kinderen mee naar zijn werk: bij VTM. Daar ontmoeten ze bijvoorbeeld 'de grote baas', die verdacht veel lijkt op… Sam Gooris. In andere afleveringen krijgt Staf hulp van Andy Peelman, Sam De Bruyn, Guga Baúl, Loïc Van Impe en broer Mathias Coppens.

Staf zet de fantasie van kinderen - letterlijk - op zijn kop

Naast hun bezoek aan VTM neemt Staf de kinderen ook mee op uitstap. Zo spelen ze onder andere mee in een piratenfilm, ontmoeten ze een wel zeer buitenaards wezen en komen ze in een kamer terecht waar niets is wat het lijkt. De 5- en 6-jarigen kunnen er blijkbaar op de muren en het plafond lopen. 'Als je zo’n snoepje neemt, kan je hetzelfde als Spider-Man. Is dat niet cool?', vertelt Staf hen. Dat leidt tot onbetaalbare reacties.

In een zelfgemaakt 'Staf-Lab'' voert Staf ook enkele kleine experimenten uit met de kinderen als proefkonijnen rond herkenbare trekjes als nieuwsgierigheid, ongeduld, valsspelen en andere deugnieterij. Wat bijvoorbeeld als ze een rode knop voorgeschoteld krijgen waar ze absoluut niet op mogen duwen? Wie kan zijn nieuwsgierigheid dan de baas?

De ouders zien hun oogappels terug in de spiksplinternieuwe studio van 'Dat Belooft Voor Later'. Aan hen om te raden wat hun zoon of dochter in al die situaties doet. In de finale is de inzet net zoals in het eerste seizoen hoog, want daarin bepalen de 5- en 6-jarigen zélf hun prijs. Kiezen ze een reischeque voor het hele gezin of worden ze verleid door de kinderprijs?

'Dat Belooft Voor Later', woensdag 18 maart om 20.35 uur bij VTM.

'Spitsbroers' - seizoen 2, woensdag 18 maart om 21.40 uur bij VTM.