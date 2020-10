Ook Qmusic-dj getroffen door corona!

Foto: Qmusic © DPG Media 2020

Na Studio Brussel is nu ook Qmusic getroffen door het coronavirus. Al is de impact voorlopig wel beperkt. DJ Matthias Vandenbulcke testte positief op het virus. Dat meldt de radiozender via zijn socials. Voorlopig is er geen reden tot paniek.

Het viel de trouwe luisteraars de voorbije dagen al op. Het blok tussen 10-12 uur werd niet langer gepresenteerd door Matthias Vandenbucke. Vandaag kwam Qmusic met de verklaring. Matthias testte positief en zit sinds zaterdag in quarantaine.

Qmusic benadrukt dat de besmetting niet gebeurde op de werkvloer en dat ze alle maatregelen strikt blijven naleven.



Lees ook: