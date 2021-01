Ontdek de generiek van 'Lisa', ingezongen door Tinne Oltmans

Liefde op het eerste gezicht, spanning tussen halfzussen en een nieuwe wereld die opengaat voor Lisa, dat zijn de ingrediënten van de eerste week van de nieuwe telenovelle 'Lisa' die maandag 25 januari start met een extra lange aflevering bij VTM en op VTM GO.

Vanaf dinsdag 26 januari gaat het verhaal elke weekdag om 18.20 verder. De creatieve, intelligente Lisa - gespeeld door Tinne Oltmans- ontmoet voor het eerst de knappe Jonas - een rol van Oscar Willems. Maar door haar extreme schuchterheid loopt de ontmoeting met haar droomprins niet zoals gehoopt. Daarbovenop gaat haar halfzus Katja, vertolkt door Anouck Luyten, ook nog eens lopen met haar portfolio, waarmee ze dé droomjob van Lisa bij het hippe marketingbureau ‘t Brouwhuis wegkaapt.

Voor de kijkers zich op de nieuwe telenovelle kunnen storten, is er eerst nog de ontknoping van 'Sara', die de afgelopen maanden dagelijks gemiddeld 586.000 VTM-kijkers in de ban hield. De dubbelaflevering is op zondag 24 januari om 20.30 te zien bij VTM.

Ontdek hier alvast de generiek van 'Lisa':



