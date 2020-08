Ontdek de eerste beelden uit 'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

De moeder aller datingprogramma's is terug: vanaf maandag 31 augustus om 20.35 uur gaan paardenverzorgster Veerle (29), akkerbouwer en varkensboer Bart (28), perenkweker David (36), pluimveeboer Frits (23), loonwerker en koeienboer (25) Tristan en paardenpensionhouder en akkerbouwer Dries (31) op zoek naar de liefde in 'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home'.

Veerle en Tristan openen de jacht op een toffe man, David, Frits, Dries en Bart dromen van de vrouw van hun leven. Voor het eerst lezen de boeren uit dit nieuwe seizoen van de 'Boer zkt Vrouw'-reeks hun brieven zonder de hulp van vrienden of familie.

Maar ze staan er niet alleen voor: Veerle, Bart, David, Frits, Tristan en Dries mogen hun post en de leuke video’s die VTM mocht ontvangen, samen bekijken én becommentariëren. Er staat veel op het spel, want de vijf kandidaten die het meest in de smaak vallen, mogen meteen blijven logeren op de boerderij. De jacht op de harten van de boeren is geopend!

'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home', vanaf maandag 31 augustus om 20.35 uur bij VTM.

