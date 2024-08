Ochtendglorie met Tomas De Soete en Sien Wynants, Roos Van Acker als frisse namiddagstem dit najaar op Willy

Een vernieuwde ochtendvibe met Tomas De Soete en Sien Wynants, Roos Van Acker als frisse stem in de namiddag en ervaren rot Wim Oosterlinck in de avondspits.

Dat kan maar één ding betekenen: het nieuwe radioseizoen bij Willy staat voor de deur. Met deze sterke line-up start Willy vol overtuiging aan zijn vijfde levensjaar - een verjaardag die begin oktober uitgebreid gevierd zal worden. Dat doet de zender onder meer met de Willy 1000 en het muzikaal succesvolle recept van alternatieve pop- en rockmuziek in een unieke mix die de luisteraars alleen bij Willy horen.

Willy start de (werk)dag vanaf maandag 26 augustus voortaan met niet één maar twee ochtendstemmen. Tomas De Soete en Sien Wynants trekken als nieuw en vast duo de ochtend van de luisteraars op gang tussen 7.00 en 10.00 uur. Met hun verrassende muziekkeuze, nodige humor, frisse kijk op de actualiteit en unieke dynamiek zorgen ze ervoor dat ontwaken allesbehalve saai is. 'De ochtend op Willy is het mooiste moment van de dag voor een radiomaker. Dat ik die ochtend nu samen met Sien mag maken, daar rol ik met plezier om 4 uur mijn nest voor uit', lacht Tomas. 'Samenwerken met Tomas betekent minstens één keer per ochtend in een slappe lach uitbarsten waar ik maar moeilijk van bijkom. Beter dan dit wordt het niet! De energie die ik krijg van het ochtendblok is ongeëvenaard: daarvoor zet ik met plezier mijn wekker', aldus Sien.

Hoewel de vernieuwde ochtendshow al op 26 augustus van start gaat, zomert Willy in de namiddag (vanaf 11.00 uur) nog even verder in M Leuven. Vanaf maandag 2 september zijn alle Willy-dj’s weer op post in de studio in Vilvoorde, en raast de trein op volle snelheid verder. Tussen 10.00 en 13.00 uur vrolijkt Annelies Orye de ochtend op kantoor op met de beste 'Class X'. Nieuwe stem Roos Van Acker gaf de luisteraars al een voorproefje tijdens de zomer maar wordt dit najaar dé vaste luisterafspraak in de namiddag tussen 13.00 en 16.00 uur. Als nieuwkomer bij de zender brengt ze een frisse energie en jarenlange ervaring in de radiowereld met zich mee. Roos zal ervoor zorgen dat de middaguren voorbij vliegen met een perfecte mix van muziek en boeiende gesprekken. 'Na al die fijne vlieguren deze zomer op het terras van M Leuven, met al die heerlijke Willy-luisteraars die ons kwamen begroeten, sta ik te popelen en zit ik vol goesting om aan dit nieuwe radioavontuur bij de fa-Willy te beginnen. Hey ho, let’s go', vertelt Roos.

In de avond blijft het bij Willy business as usual met de vertrouwde stem van Wim Oosterlinck. Tussen 16.00 en 19.00 uur gidst hij de Willy-luisteraars moeiteloos door de files heen en zorgt hij voor de ideale soundtrack bij het afsluiten van de werkdag. De muzikale fijnproevers worden na 19.00 uur verwend door een heleboel bekende stemmen, zoals Andries Beckers, Iwein Segers, Stijn Meuris en Marcel Vanthilt. Ook Eppo Janssen doet verder met zijn 'Fuzzbox' waar hij elke week de beste nieuwe muziek voorstelt.

Willy is te beluisteren via DAB+, in de Willy-app, via willy.radio en op Telenet digitale televisie. Willy op de voet volgen? Dat kan via Willy’s Facebookpagina en Instagram.