NRJ zoekt talent in Open Skype Comedy

Foto: NRJ - © SBS Media Belgium 2019

In 2019 zocht én vond NRJ al heel wat jong comedy-talent in een zeer succesvolle editie van Open Mic Comedy. De versie die gepland stond voor april wordt een heel speciale: een Open Skype Comedy!

Want in Corona-times is lachen nòg gezonder dan anders. Heb jij alles in huis om een volle, of nu zelfs een lege zaal, te doen lachen? Ben jij wèl grappiger dan je flauwe nonkel? Zijn jouw moppen grappiger dan het kapsel van Trump?

Schrijf je dan nu in voor de 'Open Skype: Comedy' en bewijs in de ochtendshow van Kim en Michaël hoe grappig je bent!

Inschrijven kan vanaf 30 maart. De eerste kandidaat mag op 20 april op onze lachspieren werken. De finale is gepland op 29 mei.

De jury voor deze editie is niet alleen eminent maar ook grappig: Gunter Lamoot, William Boeva en Jan Linssen, de winnaar van Open Mic Comedy 2019.