NRJ lanceert Open Studio en 6 nieuwe podcasts/programma's

Vanaf zaterdag 9 januari pakt NRJ wekelijks uit met een innovatieve en entertainende radioshow: 'Open Studio'. Een programma waarin jongeren, organisaties en communities welkom zijn om vol goesting hun eigen radioshow te maken waarin ze vol voor entertainment kunnen gaan f hun relevante boodschap kunnen delen.

Na het succes van NRJ Open Mic, NRJ Open Skype en het in corona-tijden door verenigingen zeer gesmaakte NRJ Shout Out gaat de jongerenzender nu nog een stapje verder. Elke zaterdagavond van 17.00 tot 19.00 uur gaan de deuren van de studio open voor al wie frisse en relevante jongerenradio wil maken. Zowel individuen als organisaties of jeugdverenigingen kunnen zich kandidaat stellen.

De gasten spelen de hoofdrol maar krijgen ondersteuning van een nieuwe dj, de 27-jarige, goedlachse Leen Gijs. Leen is een bezige bij en proefde enkele jaren geleden al van de media als reporter/redacteur bij o.a. 'Karrewiet' en Humo.

Leen Gijs: 'NRJ Open Studio is een geweldig project voor mij. Ik kan er mijn engagement én mijn passie voor radio in kwijt. Ik kijk er enorm naar uit om verschillende gedreven mensen te kunnen ontvangen en ondersteunen in de studio.'

De eerste 'nieuwe radiomakers' die in januari de NRJ-studio overnemen zijn:

- De Belgische Improvisatie Liga (9/1)

- Let’s go Urban (16/1)

- RadiHO scouts en gidsen Vlaanderen (23/1)

- Artforum/Urban Woorden (30/1)

- Wel jong niet Hetero (6/2)

Programma manager Nathalie Delporte: 'Natuurlijk zijn en blijven wij bij NRJ een hitzender. De hits van nu én die van morgen zijn super belangrijk voor onze doelgroep, dus ook voor ons. Maar van bij het begin heeft NRJ altijd veel aandacht gehad voor wat er leeft bij de jongeren. Nu gaan we dus nog een stap verder en geven we niet alleen airplay maar zelfs de microfoon in handen van de jongeren en verenigingen zelf. Laat onze NRJ Open Studio niet alleen een lab zijn voor nieuw radiotalent, maar ook voor nu en dan een stevige maatschappelijke wake-up call.'

Podcasts & nieuwe programma's

'#NewsMeUp'

Michaël Joossens en Jarne Rediers, de dj's van 'NRJ Get Up', de ochtendshow van 6.00 tot 10.00 uur, brengen vanaf 4 januari een dagelijkse shortcast: 'News Me Up', 3 dingen die je dag maken.

Squad List

Vanaf 4 januari presenteert Kim Muylaert elke weekdag van 16.00 tot 19/00 uur 'NRJ SQUAD'. Elke week verwelkomt ze daarbij een nieuw lid in haar squad, die op vrijdag niet alleen komt mee presenteren maar ook haar gast zal zijn in de podcast 'SQUAD List', een inspirerende lijst van dingen die je moet proberen in je leven.

NRJ Podcast

'The Get Down'

Vanaf vrijdagavond 8 januari is ook dit nieuw bij NRJ: een wekelijkse hiphop-afspraak met Fatty K (Ken Flamant) & guests. 'The Get Down' wordt een mix van de nieuwste hiphop en R&B, met een grote focus op lokaal talent.

In januari is Daniël Busser z’n gast, een succesvolle jonge artiest met al een paar singles op zijn naam en zijn samenwerkingen met dj Snapback en Snelle zijn niet aan ons voorbij gegaan.

'NRJ Get Up', elke weekdag van 6.00 tot 10.00 uur, met Michaël Joossens en Jarne Rediers.

'#NewsMeUp', vanaf 4 januari elke weekdag een nieuwe shortcast-aflevering.

'NRJ SQUAD', elke weekdag van 16.00 tot 19.00 uur, met Kim Muylaert en haar SQUAD.

'SQUAD List', vanaf 8 januari wekelijks een nieuwe aflevering in je favoriete podcast-app.

'The GET DOWN', vanaf vrijdag 8 januari, van 19.00 tot 22.00 uur.

'Open Studio', vanaf zaterdag 9 januari, van 17.00 tot 19.00 uur.

'Extravadance', vanaf zaterdag 9 januari, van 19.00 tot 21.00 uur – lokaal, nationaal én internationaal dj-talent.

Programma manager Nathalie Delporte: 'We blijven met NRJ inzetten op onze core: de hits van nu en morgen, nieuwe muziek, jonge artiesten. En als een multimediaal forum voor een swipende doelgroep, springen we nu ook nog meer op de kar van de podcasts. Laat 2021 maar rap komen!'