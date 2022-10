Nostalgie maakt stapradio voor Pink Ribbon

De Ochtendshow van Nostalgie zet deze week een grote stap! Letterlijk: Astrid en Larissa hebben een loopband in de studio en presenteren van 6.00 tot 9.00 uur al stappend.

Ze doen dat voor Pink Ribbon onder de noemer 'Stuur Borstkanker wandelen'. Vrijdag gaat Nostalgie nog een stapje verder: dan maken dj's Astrid Philips en Nathalie Delporte een hele dag stapradio in het gezelschap van o.a. Astrid Stockman, Ann Wauters en Bieke Ilegems.

'Blij en vermoeid', aldus Larissa Roose die vanmorgen tijdens de Ochtendshow 10.293 stappen zette, 'en niet evident als je terwijl het verkeer moet lezen en aan de slag bent met de binnenkomende berichtjes. Ik weet niet of we die 10.000 elke dag gaan halen, maar we gaan ons uiterste best doen.' Astrid Philips vult aan: 'We zijn met Nostalgie een trouwe partner van de Roze Mars en Pink Ribbon. We merkten, ook bij onszelf, dat vele mensen begin oktober heel gemotiveerd starten met die 10.000 stappen per dag maar dan gaandeweg verminderen. Toen we onlangs Evi Hanssen te gast hadden in de Ochtendshow besloten we om daarom in de 2 helft van oktober nog een tandje bij te steken.'

Vrijdag zullen Astrid Philips en Nathalie Delporte na de Ochtendshow van uit de radiostudio vertrekken voor een fikse wandeling in en door Antwerpen. Samen met enkele gasten gaan ze al stappend radio-interviews maken om te sensibiliseren rond borstkanker.