Nieuwe afleveringen van 'Blue Bloods' en nieuwe reeks 'Criminal Confessions' op Play6

Klaar voor een zomer vol crime? Van politieseries tot waargebeurde misdaadverhalen, je vindt het vanaf 31 mei een hele zomer lang op Play6. Spanning en misdaad worden dé ingrediënten van jouw zomer met klassiekers zoals 'CSI Miami' of 'Navy NCIS', maar ook de gloednieuwe reeks 'Criminal Confessions'.

Play6 laat je genieten van 'true crime' met 'Criminal Confessions', een Amerikaanse televisieserie over ware misdaad. Elke aflevering belicht een andere waargebeurde strafzaak en toont beelden uit verhoorkamers. Je krijgt een inkijk in de wereld van politieagenten en rechercheurs en zit op de eerste rij tijdens interviews met vrienden of familie van verdachten en slachtoffers. Spanning verzekerd!

Deze zomer kan je ook genieten van nieuwe afleveringen van 'Blue Bloods', de Amerikaanse dramareeks over het leven van de familie Reagan. Frank Reagan (Tom Selleck) is hoofd van de New York Police Deparment (NYPD). Net zoals zijn zonen en dochter verloor hij zijn hart aan de politiediensten. De verschillende generaties hebben elk een andere mening over hoe ze de criminaliteit in de wereld moeten oplossen.

Geniet heel de zomer lang van 'Navy NCIS', 'Law & Order', 'Blue Bloods', 'Scorpion', 'Hawaii Five-O', 'CSI Miami', 'Criminal Confessions', 'Forever', 'Border Force USA', 'Special Victims Unit' en nog veel meer.

Zin in een misdadige zomer? Vanaf 31 mei op Play6!