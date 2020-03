Nieuw wekelijks videodagboek 'Topdokters: Corona' op VIER

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

VIER volgt vanaf vanavond – maandag 30 maart – de coronacrisis op de voet in een nieuw wekelijks videodagboek: 'Topdokters: Corona'. Daarin laten 9 Vlaamse Topdokters in hun hoofd en hart kijken en tonen vooral hoe zij deze periode persoonlijk beleven.

Zij vormen de frontlinie tegen het virus en registreren door hun eigen ogen de impact ervan op de wereld. Via skypegesprekken en zelf gefilmde beelden vertellen ze de kijker hoe ze zowel thuis als op hun werk omgaan met de risico’s en onzekerheid.

Het werk van elk van deze specialisten is de voorbije weken drastisch veranderd. Ze zetten alles op alles om zoveel mogelijk patiënten de beste zorg te geven. De reporters van 'Topdokters' houden met hen online contact via Skypegesprekken. Daarnaast kregen de dokters een gsm waarmee ze zelf filmen, thuis en in het ziekenhuis.

De dokters:

- Dr. Ann Vandenbroucke (Geriater AZ Damiaan Oostende)

- Prof. dr. Eva Van Braeckel (Longarts UZ Gent)

- Dr. Stéphanie De Maesschalck (Huisarts Menen)

- Prof. dr. Guy T’Sjoen (Endocrinoloog UZ Gent)

- Dr. Tania Desmet (Spoedarts UZ Gent)

- Prof. Gerlant Van Berlaer (Kinderspoedarts UZ Brussel)

- Dr. Philippe Meersseman (Intensivist UZ Leuven)

- Prof. dr. Sandra Verelst (Spoedarts UZ Leuven)

- Dr. Niels Van Regenmortel (Intensivist ZNA Stuivenberg)

'Topdokters: Corona', maandag om 21.20 na de 'Topdokters: Corona Special' en vanaf 6 april elke maandag om 20.35 uur op VIER.