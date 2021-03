Nieuw seizoen van 'De Mol' vanaf zondag 21 maart op Play4

De wil om de mol te ontmaskeren is dit jaar groter dan ooit. Meer dan 30.000 mensen schreven zich in, maar haalden de selectie niet. Een kleine groep kreeg wel groen licht.

Tien kandidaten beginnen aan het avontuur van hun leven. Maar over de start hangt meteen een rookgordijn. Want niemand is zeker van zijn plek.

'De Mol 2021' start met een indrukwekkend lenteoffensief op zondag 21 maart op Play4.

Tien onbekende Vlamingen reizen dit voorjaar mee op de stromende energie van de Moezel en de Rijn, dwars door de indrukwekkende natuurpracht van de Beierse Alpen tot in het überhippe, bruisende Berlijn.

Op elkaar aangewezen hebben ze één gemeenschappelijk doel: alle opdrachten doen slagen en zo veel mogelijk geld verdienen voor de groepspot. Maar ze kennen maar beter hun pappenheimers, want in de groep schuilt opnieuw een verrader, een saboteur. Eén van hen is de mol.

Een mol die dit jaar meer dan ooit punctueel zal tegenwerken en met Deutsche gründlichkeit verwarring zal zaaien in de groep.

'De Mol: De Kandidaten' op zondag 14 maart op Play4.

Maar 'De Mol' zorgt graag al wat eerder voor een portie spannung und kuriosität, want in een speciale extra aflevering 'De Mol: De Kandidaten' op zondag 14 maart ontvangt Gilles Van Bouwel alvast een gast met bijzonder veel voorkennis. Gilles De Coster zal er in primeur de kandidaten van 'De Mol 2021' voorstellen. En dat is nog niet alles, want ook de drie finalisten van het vorige seizoen: Bart, Jolien en mol Alina laten hun licht schijnen over de nieuwe lichting.

Want wie zijn die tien kandidaten die zich vanaf zondag 21 maart in dit waanzinnige avontuur storten? Wat moeten we over deze vijf mannen en vijf vrouwen weten? Wat kan Gilles al over hen verklappen en vooral, wie kroont Vlaanderen al meteen tot meest verdachte kandidaat na deze eerste kennismaking?

#demolzone in de Telenet TV-theek.

En er is nog goed nieuws voor alle molloten ter lande, want in de 'De Mol'-zone in de Telenet TV-theek kunnen zij wekelijks terecht voor een hele hoop extra exclusieve content. Verwacht je aan nieuwe en unieke reportages achter de schermen van de meest spannende speurtocht van Vlaanderen, interviews met bekende molloten die hun licht op de zaak werpen in Het Overlegcomité en zoveel meer. Ook de jongste mollenjagers kunnen er speculeren op De Leerlingenraad om zo de gewiekste saboteur te ontmaskeren. Meer informatie over #demolzone in de Telenet TV-theek volgt binnenkort.