Nieuw programma 'Radio2 Ann&Daan' vanaf maandag te beluisteren

Vanaf volgende week gidsen Ann Reymen en Daan Masset je door het leven met tips waar je echt iets aan hebt. Op weekdagen tussen 10.00 en 12.00 uur komen in 'Radio2 Ann&Daan' de meest uiteenlopende onderwerpen aan bod, zoals lifestyle, gezondheid, sport, natuur en cultuur.

Kortom: alles wat jou bezighoudt. Ook bekende Vlamingen en artiesten van bij ons zijn erbij. Het wordt een interactief programma, Ann en Daan maken het samen met de luisteraars en ervaringsdeskundigen. Regelmatig trekken ze eropuit, op zoek naar inspiratie in alle regio’s. Ook online en via sociale media helpen ze Vlaanderen met de beste tips en tricks.

Daan Masset: 'Ik heb twee jonge kinderen en dan kom je soms in situaties terecht waarvan je denkt: hoe pak ik dit nu aan? Daar ga ik het dan samen met de luisteraars over hebben. En over zoveel meer. De bedoeling is dat we allemaal iets kleins of groots bijleren.'

Ann Reymen: 'Lifestyle, showbizz, sport en lekker eten, dat is mijn lang leven. En uitslapen. Dat ook. Maar voor die nieuwe show kom ik graag mijn bed uit!'

Ann en Daan hebben heel wat overeenkomsten: ze hebben alle twee jonge kinderen, komen beiden uit Limburg en zijn gepassioneerd door radio. Maar ze hebben in het verleden nooit samengewerkt en kennen elkaar eigenlijk nog niet zo goed. Vanaf nu zijn ze een duo dat samen een programma maakt en elkaar elke dag ziet. Worden ze dan ook goeie vrienden? Is dat nodig om goeie collega’s te zijn? Dat zoeken ze uit tijdens de eerste week 'Radio2 Ann&Daan'.

Daan Masset: 'Ik heb nu al het gevoel dat ik de manager van Ann ben geworden. Ze vraagt soms drie keer per dag waar we moeten zijn, en om hoe laat.'

Ann Reymen: 'Ik sport veel en Daan niets. Voor het einde van het jaar loopt hij 10 kilometer. Let maar eens op. Hij gaat nog spijt krijgen dat hij me heeft leren kennen.'

'Radio2 Ann&Daan', elke weekdag tussen 10.00 en 12.00 uur op Radio2, VRT MAX, radio2.be en in de Radio2-app.