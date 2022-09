Nieuw op Radio 1: 'Het uur van de waarheid'

Foto: Radio 1 - © VRT 2022

Of het nu gaat over de oorlog in Oekraïne, de verkiezingen in Amerika, klimaatverandering of de coronapandemie. Elk verhaal z'n complot lijkt het wel. Fake news, misleiding en propaganda waren nog nooit zo zichtbaar: op sociale media, in onze mailbox of via berichtjes op onze smartphone waarin gehengeld wordt naar data en je geldbuidel.