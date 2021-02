Natali Broods schittert in nieuwe Streamz Original 'Déjà-Vu'

Foto: Streamz - © Toon Aerts 2021

Streamz kijkers kunnen zich verheugen op de komst van een gloednieuwe Streamz Original op 15 maart. In de hoofdrollen: Natali Broods ('Over Water' en 'Façades'), Koen De Graeve ('Studio Tarara'), Xenia Borremans ('De Vijver') en Willem Deschryver ('wtFOCK').

Verder wordt de topcast aangevuld met Boris Van Severen, Janne Desmet, Clara Cleymans, Barbara Sarafian en Sven de Ridder.

In 'Déjà-Vu' volgen we Florence Fierens (Natali Broods), een drukbezette carrièrevrouw en radio host. Met haar eigen ochtendshow op de radio bereikt ze een breed publiek en zet ze zich ook in voor gelijke rechten voor vrouwen. Haar leven komt echter helemaal op zijn kop te staan, wanneer haar 15-jarige dochter Louise onverwacht overlijdt. Steeds meer blijkt dat Florences leven toch niet zo perfect verliep dan ze zichzelf voorhield. Het is pas wanneer ze plots opnieuw oog in oog staat met haar levende dochter, exact één maand voor haar dood, dat Florence beseft dat ze toch een tweede kans krijgt om haar verleden te herbeleven.

'Ik ben heel dankbaar dat ik Florence mocht spelen; de rol is zo gelaagd dat er wel drie personages in zitten. Vanaf het eerste moment was ik in de greep van dit verrassende, rijke scenario. Het was een geweldige trip die ik mocht maken samen met een fantastische cast en crew in bizarre tijden', vertelt Natali Broods over haar ervaring op de set van 'Déjà-Vu'.

De Vlaamse serie is uniek in zijn soort omdat het op een vernieuwende manier genres als drama en sciencefiction verweeft. Florence reist terug in de tijd in de hoop haar dochter te kunnen redden, maar worstelt ook met maatschappelijke issues zoals de zoektocht naar de balans tussen werk/privé en emancipatie. 'Déjà-Vu' doet je afvragen wat jij anders zou doen als je de tijd zou kunnen omkeren.

Regisseur Raf Reyntjens ('Paradise Trips') over het uitzonderlijke productieproces van de reeks: 'Fictie draaien is altijd obstakels overwinnen, maar de coronacrisis was nieuw voor iedereen. De shoot werd verschillende keren uitgesteld en we waren allemaal erg blij toen we groen licht kregen van onze producent. De cast en crew zijn in deze onzekere omstandigheden altijd alles blijven geven en de ontlading was groot toen we drie maanden later dan voorzien de eindmeet haalden. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt mag terecht trots zijn op het resultaat.'

Ook Peter Vindevogel, CEO van Streamz, is onder de indruk: 'We zijn zeer trots op deze, ondertussen reeds zesde, Streamz Original. 'Déjà-Vu' brengt een verhaal dat we in Vlaanderen nog niet eerder gezien hebben. Er wordt een heel originele sfeer gecreëerd waar mensen verrast en ontroerd door zullen zijn.'



De fictiereeks van productiehuis Fobic Films is een adaptatie van de gelauwerde Canadese serie 'Plan B'. 'Déjà-vu' is een productie van Streamz en Fobic Films in coproductie met Geronimo en met de steun van de Belgische Tax Shelter maatregel. De reeks verschijnt vanaf 15 maart op Streamz.

Voel jij je somber, angstig of depressief? Denk je wel eens aan zelfmoord? Ben je bezorgd om iemand die aan zelfmoord denkt, of als je verder moet als nabestaande? Dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn 1813 van Tele-Onthaal. Via hun website https://www.zelfmoord1813.be kan je chatten, mailen of bellen met een vrijwilliger.