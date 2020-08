Najaar met podcasts, duiding, sport en vaste waarden op Radio 1

Foto: Radio 1 - © VRT 2020

Het najaar van Radio 1 kleurt behoorlijk sportief. Vanaf zaterdag is er drie weken lang 'De Tour Vandaag', een middag-vooravond-mix met duiding en sport. Ook voor verslagen van de belangrijkste nationale en Europese voetbalwedstrijden zit je goed bij Radio 1.

Michaël Van Droogenbroeck verdwijnt uit 'De Ochtend', maar sluipt op zaterdag weer binnen met een ontbijtgesprek met een topper uit de politiek. Wie naar 'De Ochtend' en 'De Wereld Vandaag' luistert, hoort nieuwe en tegelijk vertrouwde stemmen.

In het najaar biedt Radio 1, naast de succesvolle programmapodcasts, ook een tiental nieuwe audioverhaalreeksen aan. En vanzelfsprekend staan ook de klassieke sterkhouders van Radio 1 vanaf maandag weer klaar voor hun trouwe luisteraars.

Nieuw in de duidingsprogramma's

Vanaf september presenteren Ruth Joos en Xavier Taveirne beurtelings 'De Ochtend' op Radio 1. Ze worden bijgestaan door Benedikte Coussement. Die zorgt voor updates en reacties op de belangrijkste nieuwsverhalen. In 'De Wereld Vandaag' wisselen Ruth Roets en Gert Geens elkaar elke week af. In het weekend wordt voormalig nieuwslezer Jan Van Delm zaterdag en zondag de vaste presentator van 'De Ochtend'.

Op zaterdag gaat Michaël Van Droogenbroeck op bezoek bij een politica of politicus voor een ontbijtgesprek. Bij hem of haar thuis, op kantoor, in het kabinet of in de tuin. Vanaf 5 september elke zaterdagochtend na 8.00 uur in 'De Ochtend'. De nieuwe rubriek wordt ook aangeboden als podcast.

'De Tour Vandaag'

De aangepaste sportkalender garandeert een druk sportief najaar. 'De Tour Vandaag' zorgt vanaf zaterdag 29 augustus elke dag voor een verslag van de Ronde van Frankrijk. Van maandag tot en met donderdag van 13.00 tot 19.00 uur (met naast al het Tour-nieuws ook een flink pak duiding bij de andere actualiteit van de dag), op vrijdag en in het weekend van 13.00 tot 18.00 uur. Gert Geens en Ruth Roets presenteren van maandag tot en met donderdag, Gert Geens en Bart Schols zijn op post op vrijdag en in het weekend. De verslaggevers in de Tour zijn Christophe Vandegoor en Carl Berteele.

De nieuwe voetbalkalender heeft ook een impact op de uitzenduren van Sporza op Radio 1. Sporza is er 's zaterdags voortaan al vanaf 16.00 uur. Zondag wordt de uitzending afgetrapt vanaf 13.00 uur. Op vrijdag- en zondagavond zijn er uitzendingen als het om belangrijke avondwedstrijden (20.45 uur) gaat. Vanaf september volgt Sporza ook de Belgische clubs in de voorrondes en de groepsfase van de Champions League en de Europa League.

Op maandagavond is er van 19.00 tot 20.00 uur opnieuw 'De Tribune', waarin Tom Vandenbulcke en David Naert met twee gasten de thema's uit de sportactualiteit van de afgelopen week bespreken.

Nieuwe podcasts

Radio 1 verlengt dit najaar het succes van de #weetikveel-podcast met de afleveringen van 2019. Daarnaast zijn er natuurlijk de evergreens: 'Interne Keuken', 'Nieuwe Feiten', 'Touché', 'De Wereld van Sofie', 'Hoe Maakt u Het?' en 'De Tribune'. Daar komt nu voortaan de Ontbijtpodcast van Michaël Van Droogenbroeck bij.

Daarnaast lanceert Radio 1 in het najaar nog een tiental specifieke podcasts rond uiteenlopende thema's, genres en getuigenissen. Zo komen er audioverhalen rond euthanasie, het leven in de gevangenis tijdens de lockdown, opkomend literair talent, de generatie van twintigers, een culturele roadtrip langsheen de Belgisch-Nederlandse grens, topcomponisten uit de filmwereld, een waargebeurd misdaadverhaal, en meer.

Ook 'Zandman' komt terug en is er elke weekavond van maandag tot en met donderdag met een selectie uit podcasts van Radio 1 en elders.

Klassieke sterkhouders

Na een geslaagde zomer met specials als 'Aperitivo', 'De Boshut', 'Trans Europa Express', 'De Mooiste Liedjes ter Wereld' en 'Zomerhuis met Boeken', zijn de vertrouwde programma's weer op post.

Liefhebbers van het gesproken woord komen elke weekdag weer aan hun trekken in 'Byloo', 'De Wereld van Sofie' en 'Nieuwe Feiten'. In het weekend staan 'Interne Keuken' en 'Touché' opnieuw paraat. 'Culture Club' trapt op vrijdag 4 september af met appetizers uit het aanbod van het nieuwe cultuurseizoen.

Muzikale ontdekkingen zijn er in de week in de namiddag bij 'Ayco', 's avonds in 'Wonderland' en in het weekend in 'Vox', 'Belpop', 'Classics' en 'Time Out'. Elke avond gaat Radio 1 ook de nacht in met een uurtje 'Belpop Late Night'.