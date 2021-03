Mysterie troef bij HISTORY Channel dit voorjaar

HISTORY Channel brengt dit voorjaar bijzondere, entertainende en baanbrekende verhalen boordevol unieke en kleurrijke personages.

De zender wordt gekenmerkt door innovatieve documentaires en wereldwijde hitseries.

Ook dit voorjaar heeft HISTORY Channel heel wat hoogstaande content in petto. Zo brengen ze vanaf 29 maart elke maandag 'Ancient Aliens: The Ultimate Evidence' waarbij ze in de theorie rond buitenaardse wezens op aarde duiken.

Verder is het elke vrijdag uitkijken naar 'The Best of Monsterquest' dat onderzoek naar mythische monsters zoals draken, vampiers enz. bloot legt. En de documentaire 'World's Greatest Treasure Mysteries' brengt op dinsdag een show vol boeiende interviews met schatzoekers, historici en experts.