MNM vliegt er dit najaar stevig in!

Op woensdag 1 september start het nieuwe schooljaar. Daarom gooit MNM op dinsdag 31 augustus nog één keer alle remmen los met The Catch, verstoppertje in XL-formaat.

De MNM-dj's verstoppen zich ergens in Roeselare. Als jij hen kan vinden, win je misschien wel een citytrip naar Londen! Afspraak op dinsdag 31 augustus in Roeselare. Maar ook opd e radio zélf broedt er dit najaar heel wat. Een overzicht!

'Meer Onverwacht'

In de VRT NU-reeks 'Meer Onverwacht' praten Iluna Planckaert en MNM-dj Lotte Vanwezemael over seksualiteit bij jongeren. De reeks borduurt verder op de thema's die aan bod komen in het Eén-programma 'Onverwacht': seksuele geaardheid, voorbehoedsmiddelen, menstruatie, social media, opvoeding, verliefdheid, … Iluna praat met leeftijdsgenoten vanuit haar nieuwsgierigheid en spontaniteit. Lotte geeft als expert een concrete houvast en beantwoordt vragen van de jongeren.

'R&Beats' met Brahim en Esther Nwanu

Op donderdagavond maakt MNM plaats voor de beste R&B en hiphop. Vaste waarde Brahim presenteert het programma dit jaar samen met nieuw talent Esther Nwanu. Esther werd vorig jaar opgepikt op de Talentendagen van MNM. Voor de zomer presenteerde ze Marathonradio, en nu krijgt ze haar vaste plaats in het programmaschema van MNM.

Aaron Blommaert presenteert 'Ultratop 50'

Op zondag hoor je op MNM tussen 10.00 en 13.00 uur de meest gedownloade, meest gestreamde en meest gespeelde nummers van Vlaanderen. Nieuwkomer Aaron Blommaert presenteert vanaf zondag de 'Ultratop 50'. Aaron presenteerde afgelopen zomer al op MNM en is ook te zien in 'Familie' én het nieuwe seizoen van #LikeMe op Ketnet.

Vaste waarden

'De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow' en 'Gillis & Govaerts'

Overdag hoor je de vertrouwde MNM-dj's. Peter Van de Veire, Kawtar Ehlalouch en Wanne Synnave maken je wakker met de actualiteit en de beste muziek. Dj's Sander Gillis en Laura Govaerts loodsen je door de avondspits terug naar huis. Tussen 9.00 en 16.00 uur houden Brahim en Astrid Demeure je gezelschap. Tussen 18.00 en 20.00 uur hoor je Cato Peeters. En op maandag, dinsdag en woensdag om 20.00 uur is Dorianne Aussems op de afspraak met 'Generation M'.

'De Strafste School'

Voor de elfde keer gaat MNM op zoek naar 'De Strafste School'. Die ene middelbare school in Vlaanderen of Brussel waar les en LOL hand in hand gaan, waar de poetsvrouw even belangrijk is als de directrice en waar je dingen leert die je voorbereiden op het échte leven. Samen met dj's Sander en Laura en een hoop BV's bezoekt MNM scholen die hun beste beentje voorzetten. Eén school wint de titel, een spetterend radiofeest en vooral: een onvergetelijke vibe in de schoolgangen. Inschrijvingen starten op donderdag 2 september, de winnaar wordt bekendgemaakt op vrijdag 29 oktober.

Podcast 'Bless The Mess' (MNM)

Kawtar Ehlalouch en Anushka Melkonian zijn MNM-dj's én beste vriendinnen. In een gloednieuwe podcastreeks praten ze elke week over een les die ze in het leven moesten leren. Want we maken allemaal hetzelfde mee, we ervaren dezelfde moeilijkheden, maar uiteindelijk leren we allemaal uit onze fouten: 'Bless The Mess'.