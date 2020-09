'Mister E' Van Looy onthult ontstaan 'De Slimste Mens ter Wereld'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

1969. Eddy Merckx wint zijn eerste Ronde van Vlaanderen , The Beatles geven hun laatste concert en de mens zet voet op de maan. Maar wat niemand weet is dat datzelfde jaar ook de populairste televisiequiz van de lage landen zijn prille begin kent. En dat door een wel heel toevallige samenloop van omstandigheden...

Met in de hoofdrollen: Erik 'Mister E' Van Looy, Jeroom 'Tonight' Snelders, Margriet 'Garfield' Hermans en James 'Not The Smartest Person In The World' Cooke.

Kijk hier!

En uiteraard met nog een heleboel andere juryleden waaronder Rik Verheye, Bart Cannaerts, Marc-Marie Huijbregts , Jan Jaap van der Wal, Philippe Geubels, Sven de Leijer, Barbara Sarafian, Herman Brusselmans, Adriaan Van den Hoof, Soe Nsuki, Kat Kerhofs, Wim Helsen, Rani Deconinck, Jelle De Beule, Jani Kazaltzis, Kamal Kharmach, Lukas Lelie, Jeroen Van koningsbrugge, Stefaan Degand en Gert Verhulst.

'De Slimste Mens ter Wereld' is terug op maandag 12 oktober op VIER!



Lees ook: