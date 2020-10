MIA's uitgesteld naar 2022, wel Week van de Belgische muziek

In februari 2021 lanceren VRT en VI.BE, aanspreekpunt voor de Vlaamse muzieksector en co-organisator van de MIA's, de Week van de Belgische muziek, als alternatief voor de MIA's.

Door de coronacrisis werd beslist dat de komende editie van de MIA's niet zal doorgaan in 2021, maar met een jaar wordt uitgesteld. De VRT en VI.BE werken samen om met de Week van de Belgische muziek de zwaar getroffen muzieksector een morele boost te geven aan het begin van het nieuwe jaar.

Geen MIA's in 2021, wel speciale editie in 2022

De Covid 19-pandemie heeft verregaande gevolgen, ook binnen de muziekwereld. Hierdoor kiezen de VRT en VI.BE ervoor om de uitreiking van de Music Industry Awards 2020 (MIA's) niet - zoals eerst gepland - te organiseren op 11 februari 2021 maar uit te stellen naar 2022.

Gerrit Kerremans, algemeen muziekcoördinator VRT: 'Je kan er niet om heen dat 2020 de geschiedenis in zal gaan als een gebroken muziekjaar. Er zijn beduidend minder releases en het livecircuit is zo goed als onbestaand. De muzieksector is werkelijk verlamd. Een groot muziekfeest organiseren zoals de uitreiking van de MIA's elk jaar, is omwille van de gekende gezondheidsrisico’s niet aangewezen, en daarnaast ook praktisch en financieel moeilijk haalbaar. We willen de sector dan ook op een andere manier ondersteunen dit jaar.'

De editie MIA’s 2020 wordt niet afgeschaft, maar uitgesteld tot 3 februari 2022. Dat wordt een 'dubbele' editie waarin zowel artiesten en hun releases uit 2020 als uit 2021 aan bod kunnen komen. Om de succesvolle releases die er ondanks de crisis toch waren bij de volgende editie van de MIA's de gepaste aandacht te geven, zal er een tussentijdse nominatieronde voor de mediajury plaatsvinden. Zo maken verdienstelijke artiesten van 2020 een kans op een nominatie voor de editie 2020/2021. Deze beslissing werd genomen na overleg met verschillende spelers uit de muzieksector. VRT en VI.BE zijn ervan overtuigd dat een sterke MIA's-editie in 2022 mee kracht zal geven aan de heropstart van de muzieksector.

Week van de Belgische muziek

Geen feestelijke awardshow op 11 februari 2021 dus, maar VRT en VI.BE plannen rond die periode wel een Week van de Belgische muziek. Tijdens die week leggen ze extra focus op Belgische muziek, om de zwaar getroffen muzieksector een hart onder de riem te steken.

Luc Nowé, directeur VI.BE: 'Om de Week van de Belgische muziek de nodige weerklank te geven, willen we verschillende spelers uit de muziekwereld betrekken bij dit project. Door samenwerking kan de zwaar getroffen muzieksector tijdens de Week van de Belgische muziek de aandacht krijgen die ze verdient.'