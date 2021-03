Matt pakt 15.000 euro en vertrekt uit 'Big Brother': 'Perfecte keuze, nul spijt'

Het bommetje van 'Big Brother' zorgt voor ophef in het huis. Bewoner Matt bevestigde vanmorgen op Instagram dat hij eieren voor zijn geld koos. Hij vertrok gisteren met 15.000 euro uit de groepspot. 'Nul spijt', klinkt het nu.

Maandag kregen de bewoners in het 'Big Brother'-huis de optie om het huis te verlaten en naar huis te gaan met 15.000 euro uit de groepspot. Op social media ging al snel rond dat Matt zonder verpinken inging op het aanbod van 'Big Brother'. Dat is nu ook bevestigd. De jonge Matt is ondertussen terug thuis: zonder spijt, met een nieuwe kapsel maar vooral 15.000 euro rijker.

'Beetje spijt in het begin, want ik wilde het huis niet uitgaan. Het was zo'n toffe ervaring. Maar goed. Nu ik geland ben, denk ik dat het de perfecte keuze is. Ik heb een mooi avontuur meegemaakt én ook nog wat prijzengeld meegepakt. Best of both worlds. Voor mij is dit de beste keuze. Nul spijt', aldus Matt.

Matt toont ook dat de overgebleven bewoners al zijn videoboodschap zagen. Hoe dit in het huis onthaald wordt, kan je vanavond volgen in 'Big Brother' op Play4 of RTL5.

