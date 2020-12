Marc Van Ranst bevestigt: 'Gala van de Gouden K's' gaat door - VIDEO

Foto: Ketnet © VRT 2020

De grootste awardshow van het land, het 'Gala van de Gouden K's', zorgde de afgelopen jaren voor een volledig uitverkocht Sportpaleis. Gezien de huidige omstandigheden is het helaas niet mogelijk om opnieuw 16.000 kinderen en hun (groot)ouders te verzamelen.

Maar Ketnet wil de Ketnetters toch laten genieten van een spectaculaire awardshow waarin ze te weten komen wie of wat in 2020 in media, muziek en showbizz het populairste was bij de Vlaamse kinderen. Daarom trommelde de kinderzender van de VRT de meest bekende viroloog op om zijn zegen te geven.

Marc Van Ranst liet er geen twijfel over bestaan: het 'Gala van de Gouden K's' gaat door. Bekende namen als Gio Kemper, Céline Dept en Michiel Callebaut, Regi en Camille en Sieg en Maureen maken hun agenda alvast vrij. Op zaterdag 30 januari omstreeks 18.30 uur kunnen jong én oud veilig thuis ontdekken wie onder meer #LikeMe opvolgt als Ketnet-serie van het jaar tijdens het 'Gala van de Gouden K's 2020'.

Dit zijn de genomineerden voor het 'Gala van de Gouden K's 2020'

Het 'Gala van de Gouden K’s 2020' kan je live volgen op zaterdag 30 januari 2021 vanaf 18.30 uur op Ketnet, VRT NU, Ketnet.be en in de Ketnet-app.





