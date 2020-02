Maak kennis met de bomma uit 'Influencers' - VIDEO

Foto: © VIER 2020

Op Influencen staat geen leeftijd… Het beste bewijs daarvan levert @De_Bommaaa. In het gloednieuwe sketchprogramma 'Influencers', binnenkort op VIER, wordt op humoristische wijze de draak gestoken met mensen die zich via sociale media trachten te profileren als trendsetters.

De bomma loopt stilaan naar de 90, maar deze kranige en gewiekste dame is nog helemaal méé met alles wat online, social en hip is. Madeleine tweet, snapt, chat, gramt, liket en port erop op los, en dat allemaal vanuit haar kamertje in haar rusthuis.

Elke week verblijdt ze de wereld met haar vlog 'De week van de Bomma'. Al is dat niet altijd even eenvoudig want haar habitat, het rusthuis, is eerder beperkt. En van vele vriendinnen waarmee ze #Challenges doet of #Pranks uithaalt, moet ze op regelmatige basis voorgoed afscheid nemen.

'Influencers', vanaf zondag 8 maart meteen na 'De Mol' op VIER én vanaf dan ook integraal op Telenet Play.









Lees ook: