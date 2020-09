Maak het mee! 'De Ideale Wereld' Bubbel-Experience!

Foto: Canvas © VRT 2020

U bent wat uitgekeken op uw televisie? De zetel in uw salon zit niet meer zo goed als tien jaar geleden toen u 'm kocht? Geen enkel probleem, Jan Jaap van der Wal heeft de oplossing. Maak het nieuwe seizoen gewoon mee in de studio!

De opnames vinden plaats in de studio van Woestijnvis in de Harensesteenweg 262 in Vilvoorde. De minimumleeftijd van onze publieksgasten is 16 jaar. Een stoel en plezier gegarandeerd voor jou en jouw bubbel (minimum 3, max 5 personen). Aanmelden doe je op de website van Woestijnvis!