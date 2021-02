Luk Alloo portretteert sterke mensen met een beklijvend levensverhaal

Foto: VTM - © DPG Media 2021

In Vlaanderen zijn er mensen die hebben meegemaakt wat je je ergste vijand niet toewenst. Maar ondanks de tegenslagen staan ze zeer sterk in het leven, vaak met verbazend veel humor en zelfrelativering. Die mensen hebben Luk Alloo geïnspireerd voor de gloednieuwe humaninterestreeks 'Alloo'.

Luk portretteert in vijf afleveringen sterke mensen met een beklijvend en apart verhaal dat hun leven heeft bepaald. Elke aflevering draait wekelijks om een straffe thematiek. Zo spreekt Luk onder andere met Vlamingen die kampen met een beperkte levensduur, jeugdtrauma's en stukgeslagen liefdes, maar ook zij die vroeger ongewenste kinderen waren of vastzitten in het verleden.

Luk Alloo: 'Met 'Alloo' brengen we wekelijks een thema-uitzending rond straffe onderwerpen die meestal achter gesloten deuren blijven. Vlamingen met intrigerende levensverhalen rond dat bepaald thema komen aan het woord, stuk voor stuk mensen die ik bewonder voor hun wilskracht en relativering. Zo vertelt onder andere Stefanie - die kampt met een bipolaire stoornis - haar verhaal, maar ook Steve die verlamd is na een ongeval en Daniel die lijdt aan jongdementie. Allemaal thema’s die een mens stil maken, maar die ook doen nadenken. 'Alloo' is het meest ontroerende programma dat ik al gemaakt heb, omdat alle getuigen ondanks alles hoopvol blijven.'

'Alloo', vanaf woensdag 3 maart om 21.50 uur bij VTM.