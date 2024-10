Luistercijfers! Recordzomer voor Qmusic, JOE derde grootste zender

Qmusic, JOE en Willy hebben deze zomer sterke resultaten neergezet. Qmusic zette zelfs het beste zomerresultaat ooit neer, met 26,8% marktaandeel op de zenderdoelgroep 18-44-jarigen.

Met 14,8% marktaandeel bij het brede publiek (12+) blijft de zender bovendien stevig verankerd als de tweede grootste radiozender van Vlaanderen. Qmusic blikt dan ook terug op een bijzonder succesvolle zomer, met hoogtepunten als De Foute Party, het iconische Q-Beach House en de sfeervolle Sunset Concerten.

JOE bevestigt als derde grootste zender, met een marktaandeel van 11,1% bij het brede publiek (12+) en een trouwe achterban binnen de 35-54-doelgroep met 14,2% marktaandeel. Ook Willy kan terugblikken op een sterke zomer waarin beleving en live muziek centraal stonden. De zender maakte de hele zomer live radio vanuit Museum M in Leuven, met tal van live concerten en muzikale gasten. Dat konden de luisteraars smaken en resulteerde in Willy's beste zomerscore ooit: samen met Willy Class X haalt Willy een marktaandeel van 3,7% binnen de 18-54-doelgroep. Dat alles blijkt uit de nieuwe CIM-luistercijfers die vandaag, dinsdag 22 oktober 2024, bekendgemaakt werden voor de periode van 1 mei 2024 tot en met 31 augustus 2024.

Michael Dujardin, channel director Qmusic: 'Het hele Qmusic-team straalt van trots dankzij deze geweldige resultaten. Records verbreken zit in ons bloed, en hoe fantastisch is het dat we de àllerbeste zomer sinds de start van de metingen hebben neergezet! De afgelopen maanden hebben we dan ook niet stilgezeten. Van 7 politieke zwaargewichten in ‘De Leugendetector’ bij Maarten & Dorothee tot een volledig uitverkochte Foute Party in Flanders Expo en 340.000 bezoekers aan het Q-Beach House in Oostende: Qmusic was alom tegenwoordig en we zijn heel erg dankbaar dat zóveel luisteraars ons elke dag opnieuw in hun hart sluiten. Dat gebeurt ook dit najaar, want er wordt massaal deelgenomen aan ‘Het Geluid’. We zijn beginnen spelen op 9 september en de 50.000 euro is in zicht, erg benieuwd dus wanneer de ontknoping zal vallen.'

Charlotte Ghekiere, channel director JOE & Willy: 'We hebben een prachtige zomer achter de rug, vol beleving. Bij JOE maakten we live radio vanop het JOE Summer Island in Westende, en met Willy palmden we het terras van M Leuven in. Live-uitzendingen op locatie, tal van fantastische optredens, muzikale gasten en extra beleving zoals kermisattracties en jeu de boules bij JOE, of akoestische sets en een uitgebreid muzikaal programma bij Willy, trokken heel wat bezoekers. Het is geweldig om te zien dat deze vorm van belevingsradio nu ook door onze luisteraars wordt gewaardeerd. En ook het najaar is veelbelovend! De 'Willy 1000' en de 'Top 2000' van JOE zijn net achter de rug, maar binnenkort trekken we met Willy terug naar onze chalet in de Ardennen en hebben we traditiegetrouw nog de 'New Wave 100' en de 'Staalhard 100' op de planning staan. Bij JOE vieren we deze week 40 jaar Clouseau met '40 uur Clouseau', trekken we in december terug naar ons Christmas House in Antwerpen en ondersteunen met 'Pakje van je Hart' kinderen in armoede.'