Louis heeft verrassing voor broer Hubert in 'Don't Worry Be Happy': 'Ik krijg dat niet op'

Foto: Play4 - © SBS Belgium 2021

Vanavond start het nieuw seizoen van 'Don't Worry Be Happy' op Play4. Oude bekenden als De Davidsons en de broers Louis en Hubert keren terug, maar we leren ook nieuwe levenskunstenaars als Floris kennen.

Louis werd naar het ziekenhuis gebracht na een nachtelijke val. Wanneer Hubert hem een bezoek brengt, heeft Louis nog een verrassing voor zijn broer.

Meer weten over het nieuwe seizoen van 'Don't Worry, Be Happy'? Lees er hier alles over!

