'#LikeMe Winterspecial' en een warme kerstvakantie voor het hele gezin bij Ketnet

Foto: Ketnet - © VRT 2020

Het wordt een warme kerstvakantie bij Ketnet met heel wat nieuwigheden voor de Ketnetters en hun familie. Ketnet biedt tijdens de kerstvakantie iedere dag een film met Ketnet Cinema, het 'Karrewiet Jaaroverzicht 2020', heel wat winterse specials, nieuwe animatie voor de allerkleinsten met Dropje én de '#LikeMe Winterspecial'.

De populaire Ketnet-serie '#LikeMe' brengt tijdens deze kerstperiode een gloednieuwe winterspecial. Met opnieuw enkele Nederlandstalige klassiekers in een nieuw jasje. We zien de cast niet in de vertrouwde schoolomgeving maar trekken samen met hen naar de Ardennen.

'De Winterspecial toont een heel gezellige kant van '#LikeMe', met des te meer warmte. Opgenomen in gekke tijden maar in toch zo een gezellige sfeer. Naast een stevige portie humor is onze special ook nog eens doorspekt van spanning en ontroering met een mooie boodschap aan het einde. We hopen dat de Ketnetters er samen met hun familie een warm familiemoment van kunnen maken', luidt het bij hoofdrolspelers Pommelien, Maksim, Francisco, Sali en Camille.

'Ik ben heel blij en aangenaam verrast van de troep '#LikeMe''ers. Evenveel enthousiasme als talent, zowel op artistiek alsook op productioneel vlak. Het deed deugd met zulke jongen veulens in zee te gaan, die het Nederlandstalige lied nieuw leven inblazen en zo de jongere generatie hiermee laten kennismaken', aldus gastacteur Lucas Van Den Eynde.

Caro, Vince, Yemi, Maria en Camille proberen het beste te halen uit iets wat een gezellig weekendje Ardennen moest worden, maar worden zwaar op de proef gesteld door de groffe en nalatige eigenaar van het hotel waar ze verblijven.

We zien vertrouwde gezichten in de '#LikeMe Winterspecial' maar ook Lucas Van Den Eynde maakt zijn opwachting in de reeks. Speciaal voor de winterspecial werd van vier bekende nummers een nieuwe versie gemaakt:

- December, Abel

- Het kleine paradijs, Dana Winner

- Toveren, Herman Van Veen

- Als de muren konden praten, Will Tura

'#LikeMe Winterspecial' wordt uitgezonden in twee delen, op zondag 20 en 27 december omstreeks 8.00 uur op Ketnet, via VRTNU, Ketnet.be en in de Ketnet-app.

Ketnet maakt het knus tijdens de kerstvakantie

Ketnet brengt tijdens de kerstvakantie warmte in de huiskamers met een vaste dagelijks afspraak bij Ketnet Cinema. Zo kunnen jong én oud iedere dag om 8.30 uur genieten van een film.

- 19/12: Casper en Emma: Op wintersport (Ketnet Junior)

- 20/12: Missing Link

- 21/12: Reis naar het Noorden

- 22/12: De familie Kerst

- 23/12: Gordon & Paddy: de zaak van de gestolen nootjes

- 24/12: Geheim Agent Marnie

- 25/12: Casper en Emma: Een vrolijk kerstfeest (Ketnet Junior)

- 26/12: De familie Kerst in Kabouterland

- 27/12: De Ijslandbende

- 28/12: Belle en het Beest

- 29/12: De grote boze vos en andere verhalen

- 30/12: Solan & Ludwig: De Grote Kaasrace

- 31/12: Spookuil

- 1/01: Pluisje

- 2/01: Louis en de aliens

- 3/01: Marie en de 12 maanden

Daarnaast biedt Ketnet tijdens de kerstvakantie ook enkele kerstspecials aan van vertrouwde programma's:

'Paniek in het dorp: Kerststronk': deze stopmotion van Belgische makelij werd internationaal bekroond met de Cartoon d'Or. De special heeft een stemregie van Jan Eelen met een bekende stemmencast: Bruno Vanden Broecke, Tom Van Dyck, Frank Focketyn, Rik Verheye en An Miller. Op 25 december omstreeks 19.00 uur op Ketnet en op de digitale kanalen van Ketnet.

De kerstspecial van 'Paf De Hond': op 25 december om 17.15 uur en op de digitale kanalen van Ketnet.

'Karrewiet Jaaroverzicht 2020'

'Karrewiet' zorgt tijdens de kerstvakantie voor een terugblik op een bewogen jaar met het 'Karrewiet Jaaroverzicht 2020'. 'Karrewiet' blikt in 10 afleveringen terug op 2020 met gezichten die de nieuwsuitzendingen mee kleur gaven. Hoe hebben Wout Van Aert, Zeger Van Noten en Black Mamba 2020 beleefd? Welke nieuwsverhalen hebben Marc Van Ranst, Pommelien en Maksim van '#LikeMe' en Alexander Decroo geraakt, geschokt of ontroerd? En welke dromen koesteren Celine Dept en Michiel Callebaut voor 2021?

'Karrewiet Jaaroverzicht 2020'. Elke weekdag in de kerstvakantie op Ketnet, VRTNU, Ketnet.be en het YouTube-kanaal Karrewiet van Ketnet.

Een schitterende kerstvakantie voor de allerkleinsten

Ook voor de juniors heeft Ketnet Junior deze vakantie heel wat in petto. Vanaf 19 december kunnen de jongste kijkers genieten van 'Dropje'. Een gloednieuwe animatiereeks van animatiestudio Walking the dog. In de reeks maken de juniors kennis met Dropje die iedere keer iets leuks meemaakt in de alleswinkel.

Ook Ketnet Junior zorgt voor enkele warme kerstspecials van vertrouwde programma's:

- 'Yetili' vertelt kerstspecial: de notenkraker: vanaf 19 december, enkel via KetnetJunior.be en de Ketnet Junior-app

- 'Go Jetters kerstspecial: de noordpool': vanaf 19 december via KetnetJunior.be en de Ketnet Junior-app en op 25 december om 7.05 uur op Ketnet Junior

Daarnaast biedt Ketnet Junior deze kerstvakantie nog heel wat knutselinspiratie via 'Sarah Knutselt'. Meezingen kunnen de allerkleinsten vanaf 19 december met de 30 minuten compilaties van Sarah zingt op het YouTube-kanaal van Ketnet Junior. En ook 'Ridder Muis' biedt de jongste Ketnetters wat nieuws aan. In 'Op luistertocht met Ridder Muis' komen ze alles te weten over gebruiken en beroepen uit de middeleeuwen. De 6 luisterverhalen zijn vanaf 19 december te beluisteren via KetnetJunior.be, de Ketnet Junior-app en VRT NU.