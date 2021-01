#LikeMe verrast Ketnetters in 'Surprise #LikeMe'

Foto: Ketnet - © VRT 2021

Dit jaar zou het derde seizoen van '#LikeMe' uitkomen', maar door de coronamaatregelen konden de opnames niet doorgaan. Uitstel is geen afstel, al moeten de Ketnetters nog even geduld uitoefenen.

In afwachting hebben Caro, Vince, Camille, Yemi, Maria en Scott niet stil gezeten. Zondag onthulden ze in 'Kingsize Live' een hele grote verrassing: in het grootste geheim hebben ze een gloednieuw programma opgenomen. Ze hebben hun krachten gebundeld en gaan in 10 afleveringen enkele van hun grootste fans verrassen.

'2020 was voor niemand echt een fantastisch jaar, onze optredens werden gecanceld, concerten verplaatst, onze opnames uitgesteld,… Maar wat we nog erger vinden is dat we onze fans extra geduld hebben moeten vragen voor de release van ons langverwachte derde seizoen. Dat geduld wilden we graag belonen met een verrassing van formaat. Een programma met extra veel liefde bedoeld om alle Vlaamse huiskamers te verwarmen in deze bijzonder tijden', vertelt de cast van '#LikeMe'.

In 'Surprise #LikeMe' volgt de ene verrassing de andere op: van een fashion make-over met Camille tot een dagje karten met Vince & Scott. De cast van '#LikeMe' gaat zelfs een dagje de handen uit de mouwen steken op een boerderij en een Ketnetter verrassen tijdens een ziekenhuiscontrole. Elke verrassing zorgt voor onvergetelijke en vaak ontroerende momenten.

Aflevering 1: zondag 10 januari

Vince is ontroerd door het verhaal van Iban, 12 jaar uit Zele. Hij is een grote Club Brugge-fan en een nog grotere fan van keeper Simon Mignolet. Zelf traint Iban ook als keeper en dat is geen evidente keuze. Want als peuter verbrandde hij zijn handen aan een vuurkachel. Vince verrast Iban met een exclusief bezoek aan Iban’s lievelingsclub daarnaast heeft hij een tweede onvergetelijke surprise in petto. Ook Camille gaat op pad om één van haar grootste fans te verrassen. Céleste is 8 jaar en komt uit Ottenburg en zij mag niet alleen alle outfits van Camille passen. Ze mag er ook mee de catwalk op, met als extra: een live optreden van Camille.

Aflevering 2: zondag 17 januari

Ilena is 11 jaar en komt uit Wambeek. Ze loopt de hele dag door te zingen en ze droomt ervan om ooit een single op te nemen met Camille. Daarom verwelkomt Camille Ilena achter de schermen in de enige echte studio van #LikeMe. Daar mag Ilena, met de hulp van Camille, Baby Baby inzingen. Voor de tweede surprise steken Vince en zijn vrienden de handen uit de mouwen op de boerderij van boer Tom uit Vrasene. Zijn vier kinderen gunnen hun papa een dagje vakantie, want met zijn 140 koeien en nog een heleboel andere dieren, is hij altijd druk bezig. De dag wordt afgesloten met een surprise-optreden tussen de hooibalen.

Aflevering 3: zondag 24 januari

Heel wat '#LikeMe'-fans dromen van een dag achter de schermen en een ontmoeting met de cast van #LikeMe. Zo ook Mirthe, zij is 10 jaar en komt uit Oudenaarde. Ze wordt door Yemi getrakteerd op een exclusief setbezoek tijdens de opnames van de 'Winterspecial'. De verrassing wordt nog beter wanneer Mirthe mee mag figureren in één van de scènes. Amelia (11 jaar uit Wondelgem) wil graag haar nichtje Jaida verrassen. Jaida is 5 jaar en komt uit Wachtebeke, ze heeft een bloedziekte en moet vaak naar het ziekenhuis. Daardoor heeft ze nog nooit een live optreden kunnen bijwonen. Daar brengen Caro en Yemi verandering in.

Aflevering 4: zondag 31 januari

Maxiem (7 jaar) en zijn zus Elien (10 jaar) uit Ichtegem wensen om zo dicht mogelijk bij hun overleden opa te komen, die voor hen een sterretje aan de hemel is. Elk jaar laten ze op zijn verjaardag en op zijn sterfdag ballonnen op. Vince brengt hen hoger dan ooit, dichtbij hun opa, en samen laten ze ballonnen op. Jules (9 jaar, Malle) wil zijn nonkel, die ook zijn keyboardleraar is, op een heel speciale manier bedanken. En dus trakteren Caro en Maria hen op het optreden van hun leven. En dat op een unieke locatie, waarbij ze zélf mee het podium op mogen.

Aflevering 5: zondag 7 februari

Lotte is 12 jaar en komt uit Ternat, ze heeft een bijzondere hobby: nepwondes schminken. Ze wil hier graag over bijleren en dus verrast Maria haar op een exclusieve privéles van een professionele make-upartieste. Maar schrikken mensen écht van die horror make-up? Yemi draaft op als proefkonijn... Caro die helpt dan weer Lina (10 jaar, Gentbrugge) om haar oma in de bloemetjes te zetten. Onder een smoes lokt Caro de oma nietsvermoedend naar de cinema voor een '#LikeMe'-première, maar dat mondt uit in een spetterend feestje, met niemand minder dan Caro’s eigen oma: Titin.

Aflevering 6: zondag 14 februari

Tweelingzusjes Marie en Laura (11 jaar, Ruddervoorde) zijn beiden grote fan van '#LikeMe' en zijn dol op avontuur. Hun lievelingspersonage Yemi trakteert hen op een dag vol avontuurlijke opdrachten. En daarbij moeten Marie en Laura het opnemen tegen niemand minder dan Caro en Vince.

Daarnaast krijgen heel wat fans een exclusieve rondleiding in een speciaal opgezet '#LikeMe'-museum. Het staat vol met decors en attributen die ook in de reeks te zien zijn. In dat museum staat ook een drukknop. Wanneer de kinderen daarop drukken, gebeurt er iets magisch. Iets wat niemand van hen had durven hopen.

Aflevering 7: zondag 21 februari

Autofreak Melvin (9 jaar, Deurne) is een super actieve duizendpoot. Helaas moet hij een paar weken stil zitten omdat hij zijn arm zwaar heeft bezeerd. Niets voor Melvin, daarom trakteren Vince en Scott hem op een avontuurlijke dag. Ze komen hem thuis ophalen in een coole Tesla en nemen hem mee voor een spannend dagje karting. De zusjes Anna en Cato (11 en 9 jaar uit Brugge) willen hun grootouders bedanken voor alle goede zorgen. Caro helpt hen bij de voorbereiding: ze maken een groot bloemenhart waarmee ze hun grootouders letterlijk in de bloemen zetten. En als kers op de taart krijgen ze nog een privé-optreden van de hele cast!

Aflevering 8: zondag 28 februari

Siem is 10 jaar en komt uit Balen. Hij is een grote dierenvriend en droomt ervan om ooit olifanten te mogen verzorgen in een dierentuin. En dus regelt Yemi voor Siem dé uitstap van zijn leven, waarbij Siem uiteindelijk oog in oog komt te staan met zijn groot idool KaiMook. Robbe en Lieze (12 en 14 jaar uit Hoeselt) willen hun jarige zusje Minne (8 jaar) verrassen. Camille en Maria voelen zich geroepen. Ze zetten een heus verrassingsfeest op poten en hebben nog een bijzonder cadeau in de vorm van… Caro. Samen met Caro mag Minne een prachtig garageconcert geven voor vrienden en familie.

Aflevering 9: zondag 7 maart

Mayssa (8 jaar) en haar zusjes uit Zandbergen bakken alle drie erg graag. Maria en Camille trakteren hen op een privé-kookles van de enige echte Roger Van Damme. Omdat Roger wat vertraging heeft, beslist Maria om al te starten. Maar veel bakt ze er niet van. Gelukkig is Roger net op tijd om samen met de zusjes de allerlekkerste pannenkoekentaart te maken. En ook deze keer nodigen Caro en haar vrienden heel wat kinderen uit in hun speciaal opgezet '#LikeMe'-museum. De kinderen krijgen een exclusieve rondleiding en mogen ook op de foto met wassen beelden van de cast. Wat blijkt? De poppen leven!

Aflevering 10: zondag 14 maart

In de laatste aflevering van 'Surprise #LikeMe' blikken Caro, Yemi, Camille, Maria, Vince en Scott terug op de mooie momenten die ze de afgelopen weken samen hebben beleefd. Ze hebben zot veel kinderen op een heel bijzondere manier verrast. Wat een heerlijk gevoel om zoveel mooie wensen in vervulling te brengen en zoveel blije gezichten te zien! Een samenvatting van al die leuke momenten zie je in deze best of-aflevering

'Surprise #LikeMe', zondag om 8.10 uur op Ketnet, VRT NU, Ketnet.be en in de Ketnet-app.