#LikeMe-spotje Durbuy van het scherm gehaald

Foto: Ketnet - © VRT 2019

VRT heeft de promotiespot voor het avonturenweekend van #LikeMe in Durbuy van het scherm gehaald. Het stadje is zwaar getroffen door de overstromingen. Vorig weekend was er al veel commentaar van kijkers omdat de spot nog steeds te zien was.