#LikeMe-cast verrast fans met uniek digitaal en akoestisch concert

Foto: Ketnet - © VRT 2020

De eerste weekends van april en mei hadden feestelijke gebeurtenissen moeten zijn voor de vele Ketnetters. Duizenden #LikeMe-fans werden verwacht in de Lotto Arena om mee te brullen met de grootste hits tijdens #LikeMe in Concert.

Door de coronamaatregelen zijn de concerten echter uitgesteld tot het eerste weekend van september. Het zal dus nog even duren vooraleer de Ketnetters hun idolen aan het werk kunnen zien in het Sportpaleis.

Ketnet wil dat gemis wat verzachten en organiseert daarom voor alle fans op vrijdag 1 mei #LikeMe Mini Concert. Want als het publiek niet naar #LikeMe kan komen, dan komt #LikeMe gewoon naar hen.

Tijdens #LikeMe Mini Concert brengen de acteurs van #LikeMe een akoestisch, digitaal concert met enkele van hun populairste nummers uit het tweede seizoen. De nummers werden apart opgenomen in de studio en samengebracht tot een prachtig, unplugged geheel, als voorsmaakje voor het grote concert op 5 en 6 september. Ketnetters kunnen hun idolen Pommelien, Maksim, Camille, Joey, Francisco, Danny en Sali aan het werk zien op vrijdag 1 mei vanaf 14.00 uur op Ketnet.be en in de Ketnet-app.

Gouden plaat voor tweede album

#LikeMe is een fictiereeks met een hoog musicalgehalte waarin Nederlandstalige klassiekers in een nieuw jasje worden gegoten. En dat wordt goed gesmaakt door de vele Ketnetters en hun (groot)ouders. De afleveringen op zondag haalden een gemiddeld marktaandeel van maar liefst 78%, de albums van het eerste en tweede seizoen staan op respectievelijk tweede en eerste plaats in de Ultratop. En dat is niet alles.

Het tweede seizoen is nog maar net afgelopen, en de cast mag al een Gouden Plaat in ontvangst nemen voor het tweede #LikeMe-album. Die Gouden Plaat-award is gebaseerd op de officiële cijfers van de Ultratop waar het tweede album ondertussen al enkele weken bovenaan de hitlijst staat van 'best verkochte albums in Vlaanderen'. De #LikeMe-cast werd op een originele manier verrast met dit fijne nieuws:

Het is niet de eerste keer dat een #LikeMe-album goed scoort in de Ultratop. Het eerste #LikeMe-album behaalde Goud en zelfs Platina. 'Porselein', een herwerkt nummer van Yasmine uit het eerste seizoen, haalde maar liefst 1,43 miljoen streams op Spotify.

Gerrit Kerremans, algemeen muziekcoördinator VRT: '#LikeMe is een fenomeen. Dat kunnen we nu wel zonder blozen stellen. Na amper één seizoen haalde de eerste cd Platina. Het album was ook meteen het best verkochte album van 2019. Dat succes na exact één jaar bevestigen met deze Gouden Plaat voor het tweede album is een resultaat waar alle artiesten van dromen. #LikeMe doet dat met fantastische herwerkingen van Vlaamse, Nederlandstalige klassiekers die zo een tweede leven gaan leiden. Het is als het ware een eerbetoon aan de rijke muziekgeschiedenis van Vlaanderen, waar ze ondertussen zelf deel van uitmaken.'

#LikeMe-marathon

Voor de Ketnetters die maar niet genoeg krijgen van de reeks is er binnenkort een heuse #LikeMe-marathon. Van donderdag 21 mei tot en met zondag 24 mei genieten de #LikeMe-fans van alle afleveringen uit het eerste en tweede seizoen op Ketnet, aangevuld met veel extra's zoals #LikeMe in Concert 2019, Vlog #LikeMe en The making of #LikeMe. Als kers op de taart wordt op donderdag 21 en zondag 24 mei het akoestische #LikeMe Mini Concert uitgezonden op Ketnet.

#LikeMe Mini Concert, vrijdag 1 mei om 14.00 uur op Ketnet.be en in de Ketnet-app, donderdag 21 mei om 08.10 uur en zondag 24 mei om 19.35 uur op Ketnet.

#LikeMe-marathon, van donderdag 21 tot en met zondag 24 mei op Ketnet.