'#LikeMe ' is met 5 Gouden K's de grote winnaar tijdens spectaculaire 'Gala van de Gouden K's'

Foto: Ketnet - © VRT/Jokko 2020

'Het Gala van de Gouden K's 2019' was zaterdag aan zijn zevende editie toe. Een uitverkocht Sportpaleis daverde op zijn grondvesten tijdens een spectaculaire show in een indrukwekkend onderwaterwereld-decor.

Bekend Vlaanderen was goed vertegenwoordigd. Onder meer de Ketnet-wrappers, Tom Waes, Laura Tesoro, Regi, #LikeMe, Campus 12 en vele anderen tekenden present voor Ketnet's eigenste awardshow. Het Gala werd voorafgegaan door de Rode Loper-show met Zita Wauters en Aaron Blommaert en was integraal te volgen via de Ketnet-app en Ketnet.be. De Ketnetters die er helaas niet bij konden zijn, kunnen morgen alles herbeleven op Ketnet om 08.30 uur en om 18.30 uur.

5 Gouden K's voor '#LikeMe'

De Ketnetters waren vanavond opnieuw de baas en kozen hun favorieten van het afgelopen jaar. '#LikeMe' kwam als grote winnaar van de avond uit de bus. De razend populaire Ketnet-reeks werd met maar liefst 5 Gouden K's bekroond, voor 'Ketnet-acteur/actrice van het jaar' (Pommelien Thijs), 'Grave gast van het jaar' (Maksim Stojanac), 'Band van het jaar', 'Ketnet-serie van het jaar' en 'Coole chick van het jaar' (Pommelien Thijs). De cast van '#LikeMe' sloot de avond spetterend af met een medley, begeleid door duizenden meezingende kinderen.

Nieuwkomers én bekende gezichten bij de winnaars

Voor het eerst werd op het 'Gala van de Gouden K's' een award uitgereikt in de gloednieuwe categorie 'Koppel van het jaar'. Sieg en Maureen hadden de eer om die eerste Gouden K in ontvangst te nemen.

Ook zij mochten met een Gouden K naar huis:

- 'Ketnet Musical' werd bekroond tot Ketnet-programma van het jaar.

- De Kampioenen toonden dat ze na 30 jaar nog altijd heel populair zijn bij de Ketnetters; zij wonnen de Gouden K voor 'Film van het jaar' met F.C. De Kampioenen 4: Viva Boma.

- Dieter Coppens kwam langs om de Gouden K uit te reiken voor 'Song van het jaar' en mocht ook zelf eentje in ontvangst nemen voor 'Familieprogramma van het jaar' (Down the road).

- 'Hoe Het Danst' (Marco Borsato, Armin van Buuren & Davina Michelle) werd bekroond tot 'Song van het jaar'.

Niet enkel veel nieuwe gezichten op het podium, maar ook heel wat oude bekenden. Zij mogen na vanavond een extra Gouden K aan hun collectie toevoegen:

- Dat Nina Derwael al voor de tweede keer op rij wereldkampioene werd op de brug met ongelijke leggers, vonden ook de Ketnetters indrukwekkend. Nina gaat ook dit jaar naar huis met de Gouden K voor 'Sportmoment van het jaar', overhandigd door Carlos de haai.

- YouTube-fenomeen Team Dylan Haegens viel dit jaar al voor de derde keer in de prijzen. In 2017 werd hij verkozen tot YouTube-ster van het jaar en in 2018 mocht hij zich de Internetvedette van het jaar noemen. Die titel mag hij nog een extra jaar dragen: ook in 2019 was Team Dylan Haegens de Internetvedette volgens de Ketnetters.

- Tom Waes bracht als verrassing zijn goede vriend Zeger Van Noten mee ('Kamp Waes'). Samen reikten zij de Gouden K voor 'TV-ster van het jaar' uit, voor de tweede keer op rij gewonnen door Laura Tesoro.

- Niels Destadsbader mocht voor de tweede keer de Gouden K voor 'Muziekster van het jaar' in ontvangst nemen. Helaas kon Niels er zelf niet bij zijn, maar daar wist Ketnet-wrapper Thomas wel raad mee. Hij verraste Niels (die momenteel coach is bij de opnames van The Voice) met een blind audition. En ja, Niels heeft zich omgedraaid!

Het Gala in cijfers

- Ketnet organiseert het Gala al voor de zevende keer, voor het eerst in 2013.

- Maar liefst 16.000 kinderen en ouders genoten deze avond van het Gala in een uitverkocht Sportpaleis.

- De Gouden K's werden uitgereikt in 16 categorieën, waarvan 2 al een week op voorhand tijdens 'Kingsize Live'.

- Meer dan 50 BV's tekenden present.

- 8 spetterende optredens van binnen- en buitenlandse artiesten met 5 enthousiaste wrappers die alles in goed banen leidden.

- 500 ballonnen, tonnen confetti en 1 Tik Tak-huisje.

- 150 crewleden werkten dagenlang om vanavond een fantastische show te kunnen geven.

Vuurdoop voor Ketnet-wrapper Gloria

De Ketnet-wrappers haalden alles uit de kast om het Gala op een spetterende manier af te trappen. Tijdens een medley verwelkomden Sien, Thomas, Gloria, Sarah en Sander de duizenden Ketnetters, genomineerden en uitreikers in het Sportpaleis. Sien daalde als een zeemeermin uit de hemel, Sarah reed op een zeepaardje de zaal binnen, Thomas trok voor de gelegenheid zijn duikpak aan en Sander werd opgeslokt door een haai. Voor Gloria was het haar eerste keer als wrapper op het Gala. Ze blaasde alle Ketnetters omver tijdens haar uitvoering van 'Bad Guy' van Billie Eilish.

Verrassingsoptreden door Davina Michelle

De Ketnetters en hun ouders konden tijdens het Gala genieten van spectaculaire optredens. Laura Tesoro zong er haar nummer 'Press Pause'. De cast van Ketnet Musical bracht erna samen met Campus 12 de titelsong 'Knock-out' van de gelijknamige musical. Regi met Jake Reese ft. OT voerden de temperatuur in het Sportpaleis wat hoger op met hun zomerhit 'Summer Life', waarna Merol van zich liet horen met 'Lekker Met De Meiden'. Ook Lost Frequencies deed de dansbenen schudden tijdens 'Sun is Shining'. Als verrassingsact kwam Davina Michelle langs met 'Hoe Het Danst'. Ten slotte bracht de grote winnaar van de avond, '#LikeMe', een medley om de avond spetterend af te sluiten.

De winnaars van de Gouden K's

Op het 'Gala van de Gouden K's 2019' werden awards uitgereikt in maar liefst 16 categorieën. Tijdens 'Kingsize Live' vorige zondag werden de Gouden K's voor Game van het jaar (gewonnen door Fortnite) en Tekenfilm van het jaar (gewonnen door Sisters) al overhandigd. Dit zijn de winnaars van de Gouden K's 2019:

Ketnet-acteur/actrice van het jaar

Uitreiker: Nina Derwael

Winnaar: Pommelien Thijs

Ketnet-programma van het jaar

Uitreiker: Robbert Vervloet (Buck) en Bram Spooren (Elias)

Winnaar: Ketnet Musical

Internetvedette van het jaar

Uitreikers: Oma en oma, en Nanou van ASMR

Winnaar: Team Dylan Haegens

Film van het jaar

Uitreiker: Sieg en Maureen

Winnaar: F.C. De Kampioenen 4: Viva Boma

TV-ster van het jaar

Uitreiker: Tom Waes en Zeger Van Noten

Winnaar: Laura Tesoro

Grave gast van het jaar

Uitreiker: Zita Wauters

Winnaar: Maksim Stojanac

Band van het jaar

Uitreikers: Nora Gharib en Bart Peeters

Winnaar: #LikeMe

Muziekster van het jaar

Uitreiker: Nora Gharib en Bart Peeters

Winnaar: Niels Destadsbader

Ketnet-serie van het jaar

Uitreikers: Loes Van den Heuvel als Carmen en Danni Heylen als Pascale

Winnaar: #LikeMe

Coole chick van het jaar

Uitreikers: Andy Peelman en Sven De Leijer

Winnaar: Pommelien Thijs

Sportmoment van het jaar

Uitreiker: Carlos de haai

Winnaar: Nina Derwael

Song van het jaar

Uitreiker: Dieter Coppens

Winnaar: 'Hoe Het Danst' van Marco Borsato, Armin van Buuren & Davina Michelle

Koppel van het jaar

Uitreikers: Jani en Ann Pira als Nancy

Winnaar: Sieg en Maureen

Familieprogramma van het jaar

Uitreiker: Charlotte Leysen

Winnaar: Down the road



