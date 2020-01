Laura Tesoro, Lost Frequencies en Zwangere Guy op de MIA's

Laura Tesoro zal optreden tijdens de dertiende editie van de MIA's. Dit nieuws maakte ze bekend tijdens de avondspits bij 'Planeet De Cock' op MNM.

Niet alleen Laura Tesoro, maar ook Lost Frequencies en Zwangere Guy hebben hun optreden voor de liveshow op donderdag 6 februari in Paleis 12 toegezegd.

Laura Tesoro kan een MIA scoren voor ‘Pop’ en ‘Solo vrouw’. Hiervoor had ze al drie MIA-nominaties op haar naam maar die kon ze jammer genoeg niet verzilveren. Lost Frequencies dingt mee in de categorieën ‘Album’ en ‘Dance’. Het wordt voor Felix De Laet afwachten of hij voor de vijfde keer op rij de MIA voor ‘Dance’ mee naar huis kan nemen. Brussels hiphopfenomeen Zwangere Guy ten slotte maakt kans op een MIA in maar liefst zeven categorieën: 'Album', 'Auteur/componist', 'Nederlandstalig', ‘Live act’, ‘Solo Man’, ‘Videoclip’ en 'Urban'.

Eerder werd al aangekondigd dat Balthazar, Clouseau en IBE optreden. Ook Arno, die tijdens de liveshow de Lifetime Achievement Award in ontvangst neemt, zal op het podium staan. Deze namen staan nu al op de affiche:

Arno

Balthazar

Clouseau

IBE

Laura Tesoro

Lost Frequencies

Zwangere Guy

Tickets voor de awardshow zijn te koop via www.mias.be of www.paleis12.com.

De awardshow MIA's: donderdagavond 6 februari live op Eén.