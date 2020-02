Laatste kamp Delfine Persoon op Belgische bodem live op Eleven Sports

Komende zomer waagt boksster Delfine Persoon haar olympische kans in Tokio. Op weg naar de Spelen stapt ze vrijdagavond, 28 februari, een laatste keer in een Belgische ring.

In de Lotto Arena in Antwerpen bokst ze, tijdens het Maywaether-event, tegen een ex-olympische boksster. Ze wordt er ook gehuldigd voor haar indrukwekkende carrière. Het unieke spektakel wordt live uitgezonden op Eleven Sports.

Delfine Persoon droomt al langer van deelname aan de Olympische Spelen. In december 2019 hakte ze de knoop door en nam ze afstand van haar profstatuut, een vereiste om deel te kunnen nemen aan de Olympische Spelen. In maart krijgt Persoon een eerste kans om het felbegeerde ticket voor Tokio 2020 in de brand te slepen. Dan vindt in Londen het eerste olympische kwalificatietornooi plaats.

Net voor ze afreist naar Groot-Britannië, stapt de beste boksster ter wereld opnieuw in de ring in eigen land. Vrijdagavond 28 februari bokst Persoon immers een exhibitiewedstrijd tegen een ex-olympische atlete. Een unieke kans dus om de wereldkampioene nog een laatste keer live aan het werk te zien. Bovendien ontvangt Persoon die avond ook een erkenning voor haar indrukwekkende carrière.

Een bekroning die ze uit handen krijgt van een absolute bokslegende: Floyd Mayweather. De Amerikaanse ex-bokser geeft die avond in de Lotto Arena in Antwerpen het startschot van zijn 'Legendary Icon Tour', een niet te missen show. Samen met zijn Money Team zorgt het ongeslagen boksicoon voor een totaalspektakel, met onder meer de boksdemonstratie van Persoon.

Zelf ruilt Mayweather die avond de boksring in voor de basketbalring. In een basketbalwedstrijd neemt hij het met zijn Money Team op tegen de Antwerp Giants. 'Ik heb toegezegd, want Mayweather is en blijft Mayweather, een levende bokslegende. Het is mooi om van zo’n avond deel uit te maken', klinkt het bij Persoon.

Kortom, een eenmalige kans om Floyd Mayweather én Delfine Persoon live aan het werk te zien! Het hele event zal ook live te zien zijn op de kanalen van Eleven Sports.

Tickets kunnen besteld worden op www.teleticketservice.com.

Guillaume Collard, Managing Director Eleven Sports in België en Luxemburg en Group Head of Acquisitions: 'De aanwezigheid van Delfine Persoon op het Maywaether-event, geeft extra glans aan dit unieke gebeuren. Delfine is een absolute topatlete, vaandeldrager van de Belgische bokssport. Dat ze de Lotto Arena uitkiest als laatste tussenstop voor het pre-olympische kwalificatietoernooi, geeft aan de exhibitiekamp een bijkomende sportieve dimensie. Eleven Sports sluit zich dan ook graag aan bij de huldiging van Delfine Persoon. En we zijn bijzonder fier dit uitzonderlijke spektakel aan onze fans te kunnen aanbieden.'