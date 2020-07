Laatste deel van 'The Voice Kids' opgenomen

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Het heeft, door de coronacrisis, heel wat voeten in de aarde gehad, maar alle resterende afleveringen van 'The Voice Kids' zijn nu eindelijk opgenomen. De uitzendingen staan gepland voor het najaar.

Op 27 maart werden de laatste knock-outs gehouden. Daarna zou de halve finale en de finale volgen. Maar door de coronacrisis moesten de opnames stilgelegd worden. Bijna vier maanden later, afgelopen dinsdag, werd nu eindelijk de finale van de zangwedstrijd ingeblikt.

Na het stopzetten van de productie werden bij VTM verschillende scenario's bekeken. Eén daarvan was om geen halve finale en finale meer te maken en een winnaar uit te roepen. Maar dat voorstel verdween snel van tafel. 'De ­vele kijkers én uiteraard de kandidaten verdienen een apotheose van de wedstrijd waaraan ze zo succesvol hebben deelgenomen', zegt creatief directeur Davy Parmentier daarover in Het Nieuwsblad.

Afgelopen dinsdag werd dus eindelijk de finale opgenomen van deze jaargang van 'The Voice Kids'. Zoals VTM al had aangekondigd gebeurden die opnames met respect voor alle veiligheidsmaatregelen rond het coronavirus. In de studio werd maar een beperkt publiek toegelaten en stemmen gebeurde door een hondertal mensen die de finale van bij hun thuis volgden via een videosysteem.

Wie de uiteindelijke winnaar is van 'The Voice Kids', editie 2020, komen we dit najaar te weten.

Bron: Het Nieuwsblad - Instagram