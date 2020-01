Koen Wauters niet op 'Gala van de Gouden K's'

Foto: Ketnet - © VRT 2019

Geen Koen Wauters op het jaarlijkse 'Gala van de Gouden K's' van Ketnet. De zanger-presentator kiest na de aankondiging van zijn scheiding voor de luwte en zal niet aanwezig zijn.

Het nieuws van de breuk tussen Koen Wauters en Valerie De Booser sloeg vorig weekend in als een bom. Vele fans hadden dit niet zien aankomen.



Koen zou dit weekend tijdens het 'Gala van de Gouden K's' samen met Tom Waes een award uitreiken. Ketnet bevestigt in Het Nieuwsblad dat de frontman van Clouseau niet meer op de gastenlijst staat. Dochter Zita zal wel aanwezig zijn. Zij maakt immers zelf kans op de award van 'Coolste Chick van het jaar' en presenteert de Rode Loper-show.

De live-show zaterdag is te volgen om 19.00 uur op Ketnet, de Ketnet-app of Ketnet.be. De show wordt nogmaals integraal uitgezonden op Ketnet op zondag 26 januari, om 8.30 uur en om 18.30 uur. De 'Rode Loper-show' met Zita Wauters is vanaf 18.00 uur live in de Ketnet-app en op Ketnet.be te volgen en vanaf 18.45 uur op Ketnet.

Ontdek HIER alle genomineerden!



Lees ook: