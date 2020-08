Kobe Ilsen maakt tv-versie van Radio 1-programma '#Weetikveel'

Foto: Eén - © Jokko VRT 2016

We weten over alles wel iets maar vooral toch iets te weinig. In zijn nieuwe tv-programma '#Weetikveel', een tv-versie van het Radio 1-programma, schaaft Kobe Ilsen onze algemene kennis bij.

Er zijn zoveel dingen waar we veel over horen praten. Maar waarbij we ook moeten toegeven dat we op heel evidente vragen het antwoord niet weten. Wat weten we bijvoorbeeld over burn-out? Of over het viaduct van Vilvoorde? Of over slaap, de belastingen of TikTok? Over de VAR, over het hellend vlak van Ronquières, over het Parlement, over ons bloed, over Stromae? Over Rubens? Over de riool? Over het mondmasker? Daar wil #weetikveel iets aan doen!



Gebaseerd op en geïnspireerd door het gelijknamige succesvolle Radio 1-programma gaat Kobe Ilsen samen met een deskundige op zoek naar de antwoorden op de top-of-mind-vragen die elk onderwerp spontaan doet opborrelen. Na '#Weetikveel' praat je aan de koffiemachine, op de trein, zelfs in je eigen bubbel zonder problemen en zonder gênante stiltes over alles mee. Als men je tenminste goed verstaat met dat mondmasker.



Over welk onderwerp wil jij graag meer weten? Laat het Kobe Ilsen snel weten.

