Kim Van Oncen binnenkort te horen in nieuwe ochtendshow Radio2

Volgend jaar pakt Radio2 uit met een nieuwe ochtendshow met dj Peter Van de Veire. Samen met een enthousiast team bouwt hij volop aan een nieuwe Radio2-ochtend.

Kim Van Oncen wordt een verrassende en vertrouwde stem die de luisteraar 's morgens heerlijk wakker zal maken. Met een klare blik op de wereld, Vlaanderen én jouw regio.

Kim Van Oncen: 'Ik heb er ongelooflijk veel goesting in! Het gaat vroeg zijn, dat moet je me niet vertellen. Maar ik heb er goed over nagedacht. En ik heb vooral veel zin om de Radio2-luisteraars met een grote glimlach wakker te maken.'

Met beide voeten in de wereld

Kim Van Oncen speelde vier seizoenen lang de rol van Saartje De Smet in de Eén-fictiereeks 'Dertigers'. Daarnaast is ze ondernemer en een echte It-girl op sociale media. Bovenal is ze een vrouw die met beide voeten in de wereld staat én een duidelijke mening heeft waarin mensen zich vast zullen herkennen. Binnenkort staat ze elke weekdag samen met de Radio2-luisteraars op.