Kijker moet op 24 april al afscheid nemen van 'Thuis'

Foto: Eén - © VRT 2020

'Thuis'-fans zullen dit jaar sneller dan verwacht afscheid moeten nemen van hun favoriete soap. Door het coronavirus liggen de opnames van 'Thuis' namelijk al enkele weken stil.

Dit heeft als resultaat dat de voorlopig laatste aflevering al te zien is op vrijdag 24 april.

Normaal gezien zou de spannende seizoensfinale van 'Thuis' pas uitgezonden worden op 11 juni, maar daar bracht het coronavirus verandering in. Momenteel liggen de opnames van de Eén-soap noodgedwongen stil om de gezondheid van zowel de acteurs als de crew te waarborgen. Gelukkig werd er achter de schermen hard gewerkt aan de montage en sonorisatie, via telethuiswerk uiteraard, en zijn de afleveringen voor de komende vier weken wel verzekerd.

Hoe lang de stop zal duren is nog onduidelijk. Volgens de VRT zou de productie van de populaire soap opnieuw opstarten zodra opnames weer mogelijk zijn. Maar voorlopig blijft die beslissing dus nog uit. Het is momenteel nog erg onduidelijk of er voor de zomer nieuwe afleveringen zullen komen.

Op een uitgewerkte seizoensfinale zal de kijker nog even moeten wachten. Maar dat betekent niet dat de aflevering waarmee de soap nu eindigt van mindere kwaliteit is. Hans Roggen, de producer van 'Thuis', belooft dat het een waardige en tijdelijke afsluiter zal zijn: 'Een einde met heel veel suspense, liefde en verrassingen. Ideale cliffhangers om er even noodgedwongen tussenuit te gaan.'

Ook VTM heeft beslist om 'Familie' vanaf 24 april stil te leggen. Het zal na 24 april dus even heel stil zijn in soapland.

Bron: VRT NWS