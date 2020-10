Kijkcijfers: VIER ziet 'De Slimste Mens ter Wereld' weer sterk scoren

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Door het coronavirus werd er in de programmatie van de SBS-zenders bewust gekozen voor een brede spreiding van september tot en met december en een digitale investering.

En die combinatie werpt duidelijk zijn vruchten af: alle lokale content doet het uitstekend. Vooral online ziet SBS een sterke stijging in alle views (shortform + longform) met een groei van maar liefst 33% t.o.v. vorig jaar. Het aantal kijkers die naar de afleveringen kijken is zelfs verdubbeld.

Op VIER is 'De Slimste Mens ter Wereld' al twee weken op rij marktleider in zijn tijdslot. Gemiddeld haalt Eriks quiz 43.7% marktaandeel en 1.207.000 kijkers. Ook online scheert het programma hoge toppen met in totaal 1.850.000 views voor long- en shortform video’s. De volledige afleveringen worden zelfs 76% meer bekeken als vorig jaar: 625.000 views (najaar 2020) vs 355.000 views (najaar 2019). De app zit ondertussen aan bijna 632.000 downloads.

Op VIJF is 'Love Island' de grote online winnaar van oktober en bij uitbreiding van het najaar. 6 weken lang zochten Nederlandse en Vlaamse singles samen met Viktor Verhulst en Holly Mae Brood naar hun liefdesmatch. En die zoektocht ging niet onopgemerkt voorbij, want heel wat jongeren volgden het reilen en zeilen van de kersverse koppeltjes online. De reeks tikt op dit moment af op 5.026.000 miljoen views, waarvan 4 miljoen views voor de volledige online afleveringen. Dat is een stijging van maar liefst 18% t.o.v. seizoen 1. Opvallend: online is drie kwart van de kijkers jonger dan 25 jaar. Love Island spreekt dus – net als 'De Slimste Mens ter Wereld' – steeds meer een moeilijk te bereiken doelgroep met succes aan. Op dagbasis volgden gemiddeld 230.000 kijkers 'Love Island', waarvan een kwart de reeks online bekeek.

Verder mag VIER, dat dit najaar al te maken kreeg met pittige concurrentie van o.a. wielrennen en ook 'Dancing With The Stars' moest missen door het coronavirus, terugkijken op een erg geslaagde oktobermaand. Naast de gevestigde waarde 'De Slimste Mens ter Wereld' zag 'De Anderhalve Meter Show' het daglicht. Het sketchprogramma staat meteen stevig in zijn schoenen met gemiddeld 545.000 kijkers en 22.3% marktaandeel. 'Niveau 4' volgde dit jaar de échte flikken van Gent: gemiddeld 565.000 kijkers en 25.3% marktaandeel. Pedro Elias deed het goed met zijn tweede, nieuwe programma van het jaar 'Opvoeden Doe Je Zo': gemiddeld 346.000 kijkers en 18.8% marktaandeel. 'De Rechtbank' zit aan zijn tiende seizoen en blijft enorm populair met gemiddeld 668.000 kijkers en 27% marktaandeel. Het tweede seizoen van '#hetisingewikkeld' spreekt dan weer gemiddeld 351.000 kijkers aan, goed voor 14.4% marktaandeel. 'Gert Late Night' sloot in oktober zijn seizoen af met gemiddeld 395.000 kijkers en 20.9% marktaandeel.