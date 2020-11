Kijkcijfers: VIER, VIJF en ZES tevreden over november 2020

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

SBS surft verder op het elan van de maand oktober en kan ook in november mooie cijfers voorleggen, zowel op televisie- als op digitaal vlak. Dat laat het bedrijf weten in een persbericht.

De zendergroep weet vooral de jongeren, die in lockdowntijden meer dan ooit hongerig zijn naar goede content, vlot te bereiken en vast te houden.

Eén van de programma’s die de Vlaming kan smaken is 'Bake Off Vlaanderen'. Wim Opbrouck en zijn bakkers zijn bezig aan het sterkste seizoen ooit met op dit moment gemiddeld 540.712 kijkers en 22.5% marktaandeel. Ter vergelijking: seizoen 1 had 333.592 kijkers & 20.2%, seizoen 2 tikte af op 407.518 kijkers & 23.2% en seizoen 3 was goed voor 416.537 kijkers & 19%. De juniorversie van het succesvolle bakprogramma - 'Junior Bake Off Vlaanderen' – is ondertussen al beschikbaar voor Telenet-abonnees. Later is 'Junior Bake Off Vlaanderen' ook te zien op VIER. En om de Vlaming wat kookinspiratie te geven tijdens de lockdown staat 'Cook Ensemble' met Jani Kazaltzis en Dominique Persoone sinds twee weken in het vooravondschema van VIER.

En net als 'Bake Off Vlaanderen' is 'De Slimste Mens ter Wereld' aan zijn beste seizoen ooit bezig. De populaire quiz is al weken marktleider in zijn tijdslot. Ondertussen halen Erik en co gemiddeld 1.324.539 kijkers en 45.7% marktaandeel op voor VIER. Vorig jaar was 'De Slimste Mens ter Wereld' nog goed voor 1.219.101 kijkers en 40.2% marktaandeel. Ook online scheert het programma hoge toppen met in totaal 5.287.000 views voor long- en shortform video's. De volledige afleveringen worden gemiddeld zelfs dubbel zoveel bekeken tov vorig najaar. De app zit ondertussen aan 695.000 downloads.

Verder blijven de andere lokale programma's erg goed scoren. Gemiddeld 543.847 Vlamingen kijken wekelijks mee naar het leven achter de gevangenismuren in 'Ooit Vrij', goed voor 21.6% marktaandeel. De 7 zwaargewichten van de balie in 'Justice For All' lokken gemiddeld 464.690 kijkers naar VIER en dat levert de zender 20.3% marktaandeel op. 'De Anderhalve Meter Show' sloot zijn eerste seizoen af met gemiddeld 378.603 kijkers en 15.6% marktaandeel. '#hetisingewikkeld' zit op dit moment aan 324.416 kijkers en 12.5% marktaandeel.

VIJF deed het dan weer goed met onder andere 'Manifest' en 'Chateau Meiland': 197.765 (10.5%) en 282.430 kijkers (10.9%). ZES blijft stabiel.

Door het coronavirus koos SBS dit najaar niet alleen bewust voor een bredere spreiding van programma’s van september tot en met december, maar ook voor een digitale investering. En dat vertaalt zich in de cijfers, want online blijft SBS scoren. Zo is er al bijna een verdubbeling van de views voor de volledige afleveringen (van 6 miljoen naar net geen 11 miljoen) en zitten de SBS-platformen op meer dan 25 miljoen views in totaal, wat een stijging van 12% is t.o.v. vorig jaar. Eén van de absolute sterkhouders online is 'wtFOCK' met een ongezien kijkvolume bij jongeren van 8,6 miljoen views. Vorig jaar waren dat er zo’n 5,9 miljoen.

De komende weken en maanden zullen er bij SBS nog heel wat programma’s en films te zien zijn: 'Ja, Chef!', 'Het Rad', 'Gert Late Night', 'Chateau Meiland Kerstspecials', 'Pink Xmas', 'De Bachelorette', 'Dancing With The Stars', 'De Verhulstjes', 'Leef!', 'Blind Gekocht', 'Topdokters', 'Junior Bake Off Vlaanderen', 'Over De Oceaan', 'Big Brother', 'Stukken Van Mensen',...