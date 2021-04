Kijkcijfers: Play4 opgetogen over finaleavond 'Big Brother'

Play4 claimde gisteren het marktleiderschap op dagbasis en deed dat onder andere met de finale van 'Big Brother', die goed was voor maar liefst 37,5% marktaandeel en 401.000 kijkers. Dat laat SBS weten.

''Big Brother' sprak de voorbije 100 dagen een erg trouw en vast publiek aan. Lineair is de moeder der realityreeksen niet enkel gisteren, maar over de hele lijn marktleider zowel vroeger als later op de avond en dat met gemiddeld 32.2% marktaandeel op de doelgroep VVA 18-54.

'Naast de gemiddeld 377.000 Play4-kijkers doet 'Big Brother' er online een nog 'big' schep bovenop van maar liefst 9.5 miljoen views op GoPlay.be, waarvan 3.5 miljoen voor de succesvolle livestream. 'Big Brother' spreekt ook een erg jong en actief publiek aan over de verschillende platformen heen, waardoor we meer dan 4 op de 5 Vlamingen uit onze doelgroep hebben weten te bereiken.

Naast de topcijfers voor 'Big Brother' haalde 'De Container Cup' in de vooravond nog eens 21,3% marktaandeel en 295.000 kijkers én was 'De Bachelorette' goed voor 23,9% marktaandeel en 323.000 kijkers.