Kijkcijfers: Play-zenders bevestigen in maart

'De Mol' scoorde opnieuw kijkcijfers. Na twee afleveringen zit het programma gemiddeld aan 1.257.489 kijkers en 45.9% marktaandeel. Het populaire spelprogramma is zo de kers op de taart van een goede maand maart voor Play4 én SBS. Dat meldt het bedrijf.

Na de recordmaand in januari en de prima start van de Play-familie in februari, benaderen én overtreffen heel wat lokale Play-programma’s in prime ondertussen de beoogde 20% marktaandeel.

Peter Boeckx en zijn 'Don't Worry Be Happy' voert het klassement aan met 23.4% marktaandeel en 636.576 kijkers. 'Bachelorette' Elke Clijsters is elke week goed voor zo’n 23% marktaandeel en 390.066 kijkers. In 'Leef!' zagen we James Cooke van zijn meest gevoelige kant. Hij maakte zes pakkende en bijzondere portretten van mensen die voorgoed afscheid moesten nemen van hun vrienden en familie: 19% en 527.030 kijkers.

Kat Kerkhofs gooit het over een andere boeg en gaat sinds paar weken op zoek naar unieke liefdesverhalen in 'Kat Zonder Grenzen'. Zij was al meermaals talk of the town en zit aan 18.6% marktaandeel en 389.525 kijkers. Evy Gruyaert en haar dealers jaagden de voorbije weken in 'Stukken van Mensen' opnieuw op heel wat prachtige kunstobjecten. Die vonden ze ook, naast 20.2% marktaandeel en 431.470 kijkers. En last but not least zit Peter Van de Veire met 'Big Brother' in de laatste rechte lijn naar de finale. 84 dagen in het huis leverden vaak interessante tv op, wat tot nu toe resulteert in 32.3% marktaandeel en 381.900 kijkers.

Ook online blijft 'Big Brother' autoritair leider op het GoPlay-platform en daarbuiten met ruim 5.2 miljoen views voor zowel short- als longformvideo's. De livestream zit al aan bijna 3.2 miljoen views. Desalniettemin zetten ook de Play5-programma's 'Temptation Island: Love or Leave' en 'Chateau Meiland' goede cijfers neer met respectievelijk 233.000 views en 506.000 views.

Ondertussen is het aftellen naar de finale van 'Big Brother' en de komst van nieuwe seizoenen van 'Topdokters', 'Blind Gekocht' en 'De Container Cup'. Ook 'De Cooke & Verhulst Show' maakt binnenkort zijn opwachting op Play4. En op 2 april lanceert SBS de nieuwe zender Play7 waarmee de zendergroep op een maandelijks marktaandeel van 1% mikt tegen het einde van dit jaar.