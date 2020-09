Kijkcijfers: hoe doet de VTM-familie het?

Het is intussen bijna een maand geleden dat (bijna) alle zenders van DPG Media onder de VTM-vlag zijn gaan varen. Het Nieuwsblad maakte vrijdag een analyse van hoe de kijker deze aanpassingen verteerd heeft. Heeft de televisieliefhebber de weg gevonden? Of is er nog werk aan de winkel?

Eind augustus werd Q2 VTM 2, Vitaya kreeg de naam VTM 3 en CAZ ging VTM 4 heten. Vitaya was niet langer een vrouwenzender, maar kreeg een profiel vol films en series aangemeten. VTM 2 werd de zender voor pittige reality en VTM 4 bleef nog het dichtst bij wat CAZ was: nostalgische series en filmklassiekers.



Globaal stegen de VTM-zenders naar een marktaandeel van 39,1%, dat is een bescheiden groei van 0,8 % ten opzichte van een jaar eerder. De concurrentie van, vooral, Eén was dan ook niet min met een Ronde van Frankrijk die voor het eerst ooit in het najaar werd gereden. De populaire talkshow 'Vive le Vélo' lokte heel wat kijkers die de VTM-zenders dus misliepen. Maar VTM zélf hield zich al bij al goed staande en groeide van 25,6% in 2019 naar 27% in 2020. Dit met dank aan bijvoorbeeld 'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home', de Rode Duivels én het als een speer gestartte 'The Masked Singer'.



VTM 2 heeft het veel moeilijker. Er werd fel in de zender geïnvesteerd en er werden vijf nieuwe programma's voorzien voor het najaar. Drie daarvan zijn nu al te zien. 'Jonge Wolven' kon bij de eerste aflevering slechts 79.000 kijkers lokken, met de intussen bijgetelde herhalingen steeg dat cijfer nog tot 163.000. Ook 'Vanity Plates' brak geen potten met amper 86.000 kijkers voor de eerste aflevering. 'Lady Truckers' haalt nog het beste resultaat met vorige week nog zo'n 114.000 gegadigden. Dit najaar lanceert VTM 2 nog de nieuwe eigen producties 'Ik Vertrek' en 'Latem Leven'. Benieuwd hoe lang het duurt eer VTM 2 zijn profiel bijstuurt.



VTM 3 is de grootste verliezer. Voorganger Vitaya teerde voor een groot stuk op 'Sturm der Liebe' dat naar VTM verhuisde. En die verhuis verteert de zender maar moeilijk. VTM 3 is ook geen vrouwenzender meer. Waar Vitaya een duidelijk profiel had, is het nu nog zoeken naar wélk publiek de zender precies wil bedienen met het aanbod van series en films.



VTM 4 heeft nog het minste last van de rebranding en groeit zelfs een beetje. De zender stijgt naar een marktaandeel van 2,1%. Dat is een stijging met 0,4% ten opzichte van CAZ in 2019. Logisch ook, want het aanbod en profiel verschilt weinig of niet van CAZ.



Intussen is nog steeds niet geweten wat er met CAZ 2 gaat gebeuren. Die zender hangt (voorlopig) nog geen VTM-vlag uit. Maar achter de schermen zou er wel aan gewerkt worden.



De donkere maanden komen eraan, traditioneel een periode waarin veel televisie wordt gekeken. Het is nu afwachten hoe de kijkcijfers in de volgende maanden verder evolueren.



Bron: Het Nieuwsblad - eigen bericht



