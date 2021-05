Kijkcijfers: 'Beste voorjaar ooit voor Play4'

Het televisievoorjaar loopt op zijn einde en een drukke sportzomer staat voor de deur: met 13,7% marktaandeel sluit Play4 het allerbeste voorjaar ooit af. Dat laat het moederbedrijf SBS Belgium weten.

'Sinds de start op 1 februari 1995 haalden ook VT4 en VIER nooit hogere cijfers in het voorjaar. In dezelfde periode vorig jaar stond de marktaandeelteller op 11,8%. Het vorige record van 13% in 2019 sneuvelde ook.

Gert Verhulst en James Cooke verhuisden hun hele hebben en houden van de Evanna in Antwerpen naar Studio 5 in Schelle en zorgde de voorbije weken mee voor het succes van Play4 met 'De Cooke & Verhulst Show'. Op dit moment, net vóór de laatste aflevering, haalt de nieuwe studioshow van Gert Verhulst en James Cooke gemiddeld 22,1% marktaandeel en kan het duo 428.000 fans bekoren. Nog een nieuwkomer was het eerste seizoen van de internationale klepper 'De Bachelorette', die zich vlot marktleider kroonde met 23,1% en 432.000 kijkers. Pedro Elias en Wesley Sonck schakelden met 'De Container Cup' een versnelling hoger en zaten zo in het wiel van vaste waarden 'Thuis' en 'Familie'. Het tweede seizoen van het familieprogramma overtuigde meer kijkers en veroverde meer marktaandeel dan bij zijn debuut in volle lockdown 2020: gemiddeld zaten 408.000 kijkers klaar voor de prestaties van onze topatleten, goed voor 25% marktaandeel.

'Blind Gekocht' zorgt elke week voor heel wat emoties, verrassingen en zelfs primeurs. Op twee weken van het einde zit het derde seizoen op 34,8% marktaandeel en 775.000 kijkers. En 'De Mol' Lennart legde een bommetje onder de groepspot én zorgde tegelijkertijd ook voor een kijkcijferkanon op zondag die de concurrentie omverblies: 48,3% & 1.404.000 kijkers.

Ook heel wat andere programma’s lieten van zich horen: van 'De Verhulstjes', over 'Don't Worry Be Happy' tot 'Over De Oceaan' en 'Big Brother'. Net als 'Leef!', 'Junior Bake Off Vlaanderen', 'Kat Zonder Grenzen', 'Dag Dokter', 'Op Een Ander' en 'Stukken Van Mensen' droegen ze sinds 28 januari hun steentje bij voor de bouw van een nieuwe Play-familie.

En die familie zou niet volledig zijn zonder Play5, Play6 en Play7. Momenteel haalt Play7 0,4% en zit daarmee op koers om tegen het einde van het jaar gemiddeld 1% te halen. De sterkhouder van Play6 is en blijft 'NCIS' met marktaandelen tot 5%. Play5 kan nog steeds rekenen op die andere familie in 'Chateau Meiland': 13% en 280.000 kijkers. En ook de Crime Sunday blijft scoren. Dit najaar is het op Play5 uitkijken naar een gloednieuw seizoen 'Temptation Island', want zodra corona het toelaat kruipen de vrijgezellen en koppels weer gezellig dicht bij elkaar. En dat doen ze na de zomer met twee nieuwe hosts: Viktor Verhulst en Monica Geuze.'