Kijkcijfers: 4, 5 en 6 december 2020

Benieuwd hoe het dit weekend is geweest op het vlak van de kijkcijfers? Bekijk het dan hier, we hebben alles, van vrijdag tot en met zondag alles voor je opgelijst.

Vrijdag 4 december 2020



1. Thuis En 1.141.270 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.089.164 3. The Voice Senior VTM 989.090 4. Iedereen Beroemd En 963.194 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 814.225 6. Blokken En 741.240 7. Familie VTM 722.074 8. Sara VTM 553.966 9. Deadwater Fell En 528.345 10. Het Journaal 13.00 uur En 454.822 11. Witse En 445.957 12. De Buurtpolitie VTM 297.549 13. De Afspraak Canvas 289.438 14. The Good Doctor VTM 281.174 15. Het Journaal Laat En 279.096 16. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 259.624 17. Neighbours En 193.539 18. Terzake Canvas 192.026 19. Sturm der Liebe VTM 174.819 20. The Miniaturist En 171.035

Zaterdag 5 december 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 1.008.378 2. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 728.782 3. F.C. De Kampioenen En 702.659 4. Lili en Marleen VTM 616.546 5. The Zoo En 592.851 6. Iedereen Beroemd En 578.359 7. Babies Diary: School Of Life En 499.878 8. Windkracht 10: Koksijde Rescue En 483.150 9. Wat een Jaar! VTM 436.830 10. Witse En 423.767 11. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 355.009 12. Het Journaal 13.00 uur En 350.942 13. The Valhalla Murders Canvas 264.948 14. Expeditie Pairi Daiza VTM 209.013 15. Bowling Balls VTM 195.110 16. San Andreas VIER 187.214 17. Sports Late Night VIER 186.203 18. Christmas At The Palace VTM 2 180.047 19. De Smaak van Joel En 157.128 20. De Markt En 154.402

Zondag 6 december 2020

1. Down the Road En 1.412.056 2. Black-out En 1.053.283 3. Het Journaal 19.00 uur En 1.023.249 4. Sportweekend En 984.925 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 723.400 6. Het Journaal 13.00 uur En 636.178 7. 60 Jaar Sportweekend En 596.334 8. De Zonen van Van As VTM 524.143 9. De Zevende Dag En 431.617 10. Dagelijkse Kost En 409.761 11. Het Journaal Laat En 351.685 12. The Hitman s Bodyguard VTM 299.385 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 297.879 14. Hommes, Animaux, Nature En 295.511 15. Veldrijden: Boom (dames) En 267.778 16. Rip 2020 VTM 236.192 17. A Touch Of Frost En 233.519 18. The Voice Senior VTM 187.961 19. Sports Late Night VIER 181.488 20. Het Huis En 162.883

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

