Kijk mee achter de schermen bij de proefopnames van 'Thuis'

En heeft goed nieuws voor alle 'Thuis'-fans: de ploeg onderzoekt hoe de opnames opnieuw kunnen starten in veilige omstandigheden. Een select groepje acteurs en medewerkers van 'Thuis' heeft in de Manhattan Studio in Leuven een proefdag gehouden.

De acteurs speelden als test enkele scènes die ze eerder al hadden opgenomen. Het verhaal blijft inhoudelijk hetzelfde, maar het scenario is aangepast zodat acteurs op 1,5 meter van elkaar kunnen spelen - zonder dat het opvalt voor de kijkers natuurlijk. Ook werden er nog andere veiligheidsmaatregelen genomen op de set.

De productie wil uitzoeken of ze binnen deze nieuwe setting 'Thuis' nog altijd kan maken zoals de kijkers het gewoon zijn. Eén en de productie van 'Thuis' nemen dit weekend de tijd om de werking te analyseren. Volgende week zullen ze de inzichten van deze proefdag ook delen met de Vlaamse productiesector.

Veel enthousiasme bij cast en crew voor testdag

Dat 'Thuis' een extra groot gemis is in deze vreemde tijden, blijkt uit de duizenden reacties op de sociale mediakanalen van Vlaanderens meest bekeken fictiereeks. Met het uitbreken van de coronacrisis moesten ook de opnames wijken, waardoor het 25ste seizoen van 'Thuis' onverwacht vroeger eindigde. Samen met alle kijkers van 'Thuis' hoopt de ploeg dat er stilaan licht komt aan het einde van de tunnel. De eerste proefopnames in een veilig coronakader zijn intussen achter de rug.

'Thuis'-producer Hans Roggen: 'Uiteraard willen wij de opnames zo snel mogelijk hervatten zodat Vlaanderen opnieuw kan genieten van zijn dagelijkse tv-afspraak op Eén. Maar de veiligheid van al onze medewerkers blijft onze grootste prioriteit en daarom hebben we gekozen om een testdag op poten te zetten. We hebben de scenario’s van een uitgezonden aflevering herschreven zodat we de social distancing kunnen respecteren. We hebben ze opnieuw opgenomen met de acteurs in de setting zoals in de originele aflevering. Zo kunnen we in de praktijk zien op welke mogelijke hindernissen we stuiten wanneer we alle veiligheidsregels naleven bij de acteurs, maar ook bij alle mensen van het licht, het geluid, onze make-up-artiesten en iedereen die is betrokken bij het opnameproces. We willen via deze testopnames uitzoeken of we nog altijd ons zelfde 'Thuis'-verhaal kunnen brengen ondanks de nieuwe setting waarbij acteurs op 1,5 meter van elkaar blijven.'

Voor de acteurs komt deze proefdag als een geschenk, want ook zij staan te springen om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan:

Ann Pira (Nancy): 'Het gemis is enorm! Van de ene dag op de andere konden we elkaar niet meer zien, terwijl we anders zo’n intens contact hebben met elkaar op en rond de set. Ik ben enorm blij dat de ploeg van 'Thuis' en de VRT zoveel moeite doen om deze proefdag te realiseren. Ik denk dat ik spreek voor alle acteurs als ik zeg dat we massaal hopen dat we zo snel mogelijk nieuwe afleveringen kunnen maken, waarbij uiteraard de veiligheid van ons en de hele ploeg centraal staat.'

Yemi Oduwale (Dries): 'De testopnames waren super interessant. We hebben veel geleerd en geëxperimenteerd. Ik ben héél benieuwd naar het resultaat! Uiteraard hoop ik dat onze bevindingen van vandaag zullen leiden tot een 'go' zodat wij binnenkort echt aan nieuwe afleveringen kunnen beginnen!'

Strenge veiligheidsmaatregelen op de set

Om de veiligheid voor iedereen te garanderen, hebben de studio en alle ruimtes er rond natuurlijk een serieuze corona-make-over gekregen. Via pijlen op de grond staat aangegeven in welke richting medewerkers door het gebouw en de studio moeten wandelen zodat iedereen op elk moment de afstandsregel van 1,5 meter kan respecteren. Daarnaast zijn alle ruimtes uitgerust met de nodige zeep en ontsmettingsgels, en wordt het maximum aantal toegelaten personen vermeld. Waar 1,5 meter afstand onmogelijk is, zoals bij de cameramannen en in de regiekamer, staan plexischermen om de medewerkers toch van de nodige bescherming te voorzien. Ook droeg iedereen tijdens de testopnames mondmaskers (uiteraard zetten de acteurs de mondmaskers af tijdens de opnames).

Raf Jansen (Dieter): 'Ik ben heel blij dat ik vandaag mag meewerken aan de testopnames. De nieuwe setting met ontsmettingsgels en plexiwanden was eerst een beetje wennen, maar ik zie onze bevindingen van vandaag als een unieke kans om tv-opnames binnenkort hopelijk weer mogelijk te maken. Zowel voor 'Thuis' als voor alle andere tv-programma's.'

De make-up-artiesten van 'Thuis' zijn dankzij deze proefdag de eersten die opnieuw aan de slag kunnen, vanaf nu uitgerust met een gezichtsmasker in combinatie met een chirurgisch mondmasker.

Schminkster Ellen Van Dyck: 'Aangezien wij voor onze job zeer nauw contact hebben met de acteurs, moeten we het vanaf nu wel anders aanpakken. Schminken vanop 1,5 meter afstand is niet mogelijk, maar we dragen een speciaal spatmasker om onszelf en de acteurs te beschermen. Daarnaast heeft iedereen vanaf nu een persoonlijk make-up-tasje waardoor niemand het risico loopt om bijvoorbeeld geschminkt te worden met de mascara van een andere actrice. Het moeilijkste is misschien wel dat er vanaf nu tijdens de make-up niet meer gepraat mag worden. Ik merk nu al dat dit vooral voor de acteurs niet altijd makkelijk is! (lacht)'

Armbanden met alarm: samenwerking met Vlaams technologiebedrijf Rombit

'Thuis' maakt van de gelegenheid gebruik om tijdens de testopnames samen te werken met het Vlaams technologiebedrijf Rombit. Zij ontwikkelden een speciale armband voor social distancing: kom je te dicht bij een collega, dan krijg je een waarschuwing via een licht- en trilsignaal. Een waardevol hulpmiddel voor wie tijdens het werk de veilige afstand even uit het oog verliest.

John Baekelmans, CEO Rombit: 'Deze digitale armband is oorspronkelijk ontwikkeld om de algemene veiligheid in industriële en logistieke markten te verhogen. We hebben geen specifieke plannen voor film- en productiesettings, maar voor de iconische reeks 'Thuis' maken we graag een uitzondering. Deze test biedt ons leerkansen om onze slimme armband, de Covid Radius, verder te optimaliseren. Hopelijk kunnen de 'Thuis'-cast en -crew de opnames zo veilig hervatten. Een win-win dus, zeker voor de dagelijkse, miljoenen kijkers.'

'Thuis'-producer Hans Roggen: 'Na de lunch hebben we de technologie van Rombit letterlijk aan de lijven ondervonden. Na een halve dag in de studio maakte deze innovatieve technologie ons opnieuw duidelijk wat anderhalve meter is. Het hield ons allemaal bij de les. Social distancing is niet evident, en dit maakte die afstanden opnieuw letterlijk voelbaar. De armband trilde en gaf licht wanneer we in elkaars 'bubbel' kwamen.

Inzichten delen met Vlaamse productiesector

De VRT vindt het belangrijk om als openbare omroep een voortrekkersrol te nemen om de mogelijkheden voor opnames in deze coronatijden te onderzoeken. Naast de proefopname bij 'Thuis' wordt er ook voor andere fictiereeksen en programma's nagedacht over hoe opnames op een veilige manier kunnen plaatsvinden. De inzichten van de 'Thuis'-opnames van vandaag worden, samen met andere inzichten, volgende week via een webinar door de VRT gedeeld met de Vlaamse productiesector.