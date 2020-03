Ketnet maakt fictiereeks over Tweede Wereldoorlog

Ketnet werkt aan een fictiereeks die zich afspeelt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat schrijft Het Nieuwsblad. De reeks wordt gemaakt door ScheMa Producties uit Brussel en er zal onder meer in Antwerpen worden gedraaid.

Ketnet heeft eerder nog fictie gemaakt tegen een historische achtergrond. Zo bijvoorbeeld 'De Zoon van Artan'. Bij die reeks waren de middeleeuwen het decor. Volgens Het Nieuwsblad heeft de reeks nog geen naam en er is nog geen informatie over de cast of het verhaal bekend.

Bron: Het Nieuwsblad