Ketnet Junior bedankt de zorgverleners met bijzonder 'Tik Tak'-filmpje (VIDEO)

De coronamaatregelen hebben bij televisiemakers de normale gang van zaken overhoop gegooid en dat geldt ook voor het team achter 'Tik Tak'. Zij werken sinds 13 maart elk afzonderlijk vanuit hun kot verder aan een nieuw seizoen van de iconische Ketnet Junior-reeks. Speciaal voor alle zorgverleners heeft het 'Tik Tak'-team een fragment gemaakt om hen te bedanken voor hun inzet.

Regisseur Damien Nieuborg bouwde bij zijn thuis de stop-motionstudio met de discovloer op. Als eerbetoon aan alle zorgverleners in deze moeilijke tijden heeft hij een Tik Tak-fragment gemaakt op die gekende discovloer met een dansende verpleegster, dokter en chirurg, inclusief mondmaskertjes. Zo wil Ketnet Junior de zorg een hart onder de riem steken met deze actuele knipoog.



'We doen met 'Tik Tak' sowieso al veel rond figuren en beroepen. We hadden een ingeving om iets rond het coronathema te doen en zo op onze eigen Tik Tak-manier onze sympathie en dankbaarheid te uiten voor het zorgpersoneel.', aldus regisseur Damien Nieuborg



Het fragment zal ook in de nieuwe 'Tik Tak'-afleveringen zitten die later in 2020 te zien zullen zijn op Ketnet Junior.







Lees ook: