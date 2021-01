Ketnet in het nieuw

Foto: Ketnet - © VRT 2021

Ketnet ziet er sinds maandag 4 januari helemaal anders uit. De kinderzender begint 2021 met een knal, straffe content op straffe platformen en dat in een nieuw jasje. De iconische K, die al sinds 1997 kenmerkend is voor Ketnet werd behouden maar is vanaf vandaag te zien in een kleurrijke strakke wereld vol geometrische elementen, QR-codes, pixelprentjes en… peeties.

'Ketnet is zoveel meer dan Ketnet, dat wordt duidelijk in onze nieuwe look. We hebben gekozen voor een kleurrijke gestructureerde chaos mét de herkenbare K. Die staat al sinds de start van Ketnet symbool voor positiviteit, ontspanning, fascinatie, engagement en verbinding, helemaal op maat van kinderen', aldus Annemie Gulickx, netmanager Ketnet.

Behalve de huisstijl van Ketnet evolueert ook het logo en de grafiek van 'Karrewiet' mee. Het journaal van Ketnet dat al sinds 2002 te bekijken is op de kinderzender van de VRT. De herkenbare 'Karrewiet'-grafiek werd stevig opgefrist en aangepast aan het nieuwe Ketnet-kleurenpallet.

Ketnet werkt samen met de creatieve sector

De nieuwe huisstijl werd volledig binnen VRT ontwikkeld. Daarnaast deed Ketnet een beroep op verschillende lokale, Vlaamse animatiebureaus, illustratoren en grafische bureaus. Zij deden de K van Ketnet tot leven komen in verschillende creatieve werelden en maakten daarbij gebruik van uiteenlopende technieken: stopmotion, collage, pixelaties, combinaties van 2D- en 3D-technieken,.. Ketnet werkte hiervoor samen met Eugène en Louise, Handmade Monsters, Beast Animantion, Lion Beach, Whojo, de Kwekerij en Hannibal. Voor de audiohuisstijl werd samengewerkt met Pure Jingles.

'We hebben bij Ketnet enorm veel talent in huis, dus werd de nieuwe stijl volledig in huis bedacht, door mensen die Ketnet door en door kennen. Daarnaast werkten we samen met de creatieve sector om die nieuwe stijl tot leven te brengen. Die samenwerking zal de creativiteit en fantasie van de kinderen ongetwijfeld prikkelen', vertelt Annemie Gulickx, netmanager Ketnet.

Ketnet biedt een platform voor ouders met Ketnetvoorouders.be

Samen met de nieuwe huisstijl lanceert Ketnet de website Ketnetvoorouders.be. Met de lancering van deze website biedt Ketnet een extra service aan volwassenen, ouders, leerkrachten, die op de hoogte willen blijven van het reilen en zeilen binnen Ketnet. Behalve praktische informatie rond events, zullen er ook doetips, tips rond mediawijsheid en lespakketten te vinden zijn.

'Ketnet wil er zijn voor alle kinderen maar ook voor hun ouders, grootouders en leerkrachten. Daarom hebben we ook voor hen een platform met tips, lespakketten en heel wat inspiratie', vertelt Annemie Gulickx, netmanager Ketnet.